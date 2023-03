Águia já ganhou mais que o Papão pelo título da Copa Verde

O Águia entrou na Copa do Brasil graças ao título do Paysandu na Copa Verde. Aquela conquista rendeu ao Papão os R$ 2,1 milhões do acesso à terceira fase da CdoB. O Águia, que pegou carona, já faturou R$ 3,7 milhões, tal como o Remo.

Outra possibilidade de alto faturamento para o Águia é a venda do próximo jogo, dependendo de quem seja o adversário. O ideal é que seja um gigante do Rio ou de São Paulo. Nessa bonança, o Águia se permite planejar investimentos na sua infraestrutura. O melhor que o clube marabaense teria a fazer é investir numa estrutura de categorias de base para tornar-se a indústria de futebol da região, de onde os talentos saem ainda garotos para outros estados, principalmente para clubes de Goiás.

Parazão vai ser suspenso por causa do Mangueirão?

O mais novo anúncio de reabertura do Mangueirão é para 9 de abril, com o Re-Pa do Parazão. Para isso, o campeonato terá que ser suspenso, já que todos os jogos da 8a rodada terão que ser simultâneos, como determina o regulamento. O calendário permite dois fins de semana sem jogos no Parazão? Será possível concluir o campeonato em três semanas, num período de Copa Verde e Copa do Brasil? Ou o Parazão vai invadir a Série C?

A ideia é fazer de dois possíveis Re-Pas da Copa Verde os eventos testes. E se não der Re-Pa na semifinal da CV? E pensar que essa reabertura do Mangueirão chegou a ser prometida para setembro de 2022, hein!

BAIXINHAS

* Não é confirmada nem negada a estreia do atacante Rogério no Remo, domingo, contra o Castanhal. O atleta treina há quase três semanas no Leão Azul. A tendência é que seja acionado no segundo tempo contra o Japiim.

* Se o Remo vai com time alternativo, por priorizar o jogo decisivo de quarta-feira contra o São Raimundo/RR, na Copa Verde, o Castanhal vai meio genérico, com cinco desfalques confirmados (Elivelton, Admilton, Vander Hudson, Gui Campana, Alex Chander) e dúvidas sobre Cássio e Bruno que voltam de lesão.

* Papão e Tuna no mesmo jejum: três jogos sem vitória. O Papão vem de uma derrota e dois empates, e a Tuna de três derrotas. O time bicolor precisa vencer para reabilitação moral, e o time cruzmaltino por sobrevivência no Parazão, já que é acentuado o risco de rebaixamento.

* Edilson, novo lateral direito do Papão, estava jogando com Perema no campeonato catarinense, pelo Concórdia. Está em plena forma! Não é bem o caso de Vinícius Leite, que não vinha jogando regularmente no Vila Nova. Duas estreias que animam e uma provável ausência preocupante: João Vieira.

* Marabá festeja os seus heróis pela classificação na Copa Verde. Ao mesmo tempo, sobra indignação contra políticos pela interminável obra da Arena Itacaiúnas, que se arrasta há 10 anos. Como o Zinho Oliveira não atende o regulamento da Copa do Brasil para a terceira fase, o Águia pode jogar em Belém, em Imperatriz ou até em Brasília.

* Betão, pernambucano, 30 anos, um dos gigantes do Águia contra o Goiás, formava dupla de zaga com o bicolor Wanderson no Tocantinópolis, ano passado. Wanderson tem sido um reserva útil no Papão. Amanhã vai compor dupla com o garoto Yarlei, contra a Tuna. E Betão está para ganhar estrela de xerife em Marabá.

* Por que Marlon voltou a ser zagueiro? O atleta foi muito impactado pela Covid, engordou e não conseguiu voltar ao peso anterior, apesar de muito esforço no Remo. Não deu mais para fazer o vai-e-vem da lateral e passou para o meio de zaga, também por uma necessidade de Felipe Conceição, então técnico do Leão na Série B.