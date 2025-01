Adaílton faz gol 9 mil do Remo; Paysandu precisa acertar sistema defensivo

Com o gol 9.000, Leão segue 100%

Foi de Adailton o gol 9.000 da história do Remo, nos acréscimos do jogo contra o Águia. Vitória remista por 1 a 0, em atuação discreta do time comandado por Rodrigo Santana.

O Remo foi firme no serviço defensivo, mas pobre em repertório ofensivo. Teve apenas lampejos de competência no ataque, como no contra-ataque puxado por Felipe Vizeu e concluído por Adailton para as redes. Nos três jogos até agora, o Remo tem oscilado em sua performance, mas mantém 100% de aproveitamento.

Papão: suas virtudes e pecados capitais

Erros de posicionamento e passes têm gerado vulnerabilidade no sistema defensivo do Papão. Não por acaso, o time sofreu gols em todos os três jogos do Parazão, cometendo pecados capitais. Nada anormal para uma equipe em processo de remontagem e que ainda não completou o primeiro mês de atividades.

O momento exige mais atenção aos erros do que aos acertos. A prioridade é corrigir as falhas. Só assim se constrói um time vitorioso. O que conta muito a favor é o nível de comprometimento dos atletas. O Papão tem vencido na imposição, na superação e no compromisso, o que é muito positivo.

O adiamento do Re-Pa, considerado a prova de fogo, foi providencial. O clássico deverá ser disputado no dia 23, proporcionando duas semanas extras para Márcio Fernandes buscar um nível de consistência aceitável para o time bicolor.

BAIXINHAS

A tabela do Parazão já sofreu ajustes devido à Supercopa Rei (Flamengo x Botafogo) e à Copa Verde. O Re-Pa, inicialmente marcado para o dia 9, foi adiado. Agora, o clássico depende da programação de abertura da Copa do Brasil para confirmação da nova data, provavelmente no dia 23, último domingo de fevereiro.

Na Copa do Brasil, apenas Remo, Tuna e Águia disputarão a primeira fase. O Paysandu, como campeão da Copa Verde, entrará apenas na terceira fase. A tabela básica divulgada pela CBF prevê a primeira fase entre os dias 19 e 26 de fevereiro. O Paysandu deve estrear no dia 30 de abril.

Wesley, bom lateral-esquerdo da Tuna, tem se destacado. O atleta de 32 anos, revelado pelo Ipiranga-RS, já havia chamado atenção com a camisa tunante na temporada passada. É um jogador de muita força física e grande capacidade ofensiva.

Marlon está reaparecendo no Paysandu, desempenhando para Nicolas a função que José Aldo exercia para ele no Papão de 2022. No entanto, seu rendimento ainda está bem abaixo. Enquanto Marlon voltou para a Curuzu, José Aldo é titular do Mirassol e disputará a Série A.

Com 22 mil pagantes no único jogo em casa, contra o São Francisco, o Remo está no top 3 do ranking nacional de público médio neste início de temporada. Na segunda-feira à noite, no Mangueirão, o Leão Azul terá seu segundo mando, contra o Capitão Poço.

Festejado como um "chapéu" dado no Remo, o lateral PK já está em débito com a torcida do Paysandu. Teve atuações discretas contra Tuna e Águia, mas foi desastroso no reencontro com a Tuna: duas imprudências e expulsão em apenas 15 minutos. O jogador, que veio da Série A (Vitória), tem deixado uma péssima primeira impressão.

O fato de ter começado como titular no jogo contra o Jataiense, na última terça-feira, reabre as perspectivas para Esli Garcia no Goiás. Ele foi substituído na metade do segundo tempo, mas mantém a esperança de ser mantido no time para o clássico de domingo contra o Vila Nova, do também ex-bicolor João Vieira.