Acredite! Nem Marquinhos, nem Catalá foram jogadores profissionais

Quando Remo e Paysandu estiveram entregues a dois técnicos teóricos, como agora? Não há registro. Marquinhos Santos ainda chegou a jogar na base do Santos. Ricardo Catalá, não mais que algumas peladas. Os dois paulistas constroem carreira de técnicos por formação acadêmica, como estudiosos, na linha dos consagrados Cláudio Coutinho, Carlos Alberto Parreira e Paulo Autuori.

Técnicos teóricos costumam ter como ponto forte a gestão de pessoas, uma virtude fundamental no que Remo e Paysandu estão vivenciando. Marquinhos Santos já começa a fazer efeito positivo no Papão. Ricardo Catalá está começando a missão no Leão Azul.

Águia, campeão com autoridade

Um time que eliminou Botafogo/PB e Goiás da Copa do Brasil em Marabá, eliminou o Paysandu do Parazão no Mangueirão e foi campeão estadual diante do Remo no Baenão, tem toda autoridade para festejar. Marabá está embriagada de felicidade e orgulho pelo seu time guerreiro e vitorioso.

Para coroação desta temporada aguiana, só falta o acesso à Série C. Com a autoridade de campeão, o Águia se credencia mais do que nunca para o próximo objetivo. Parabéns a todos do Águia, especialmente ao jovem Mathaus Sodré, melhor técnico do campeonato, e ao presidente Sebastião Ferreira, que lidera a trajetória do Águia desde a ascensão à categoria profissional, em 1999.

BAIXINHAS

* Seleção do Parazão, para o colunista: Axel Lopes (Águia), Edilson (Paysandu), Wanderson (Paysandu), Betão (Águia), Leonan (Remo); Uchôa (Remo), Castro (Águia), Pablo Roberto (Remo); Bruno Alves (Paysandu), Mário Sérgio (Paysandu) e Muriqui (Remo). Técnico: Mathaus Sodré (Águia).

* Paysandu em campo, hoje, contra o Volta Redonda, na quinta rodada da Série C. Será a primeira vez do Papão na temporada sem o artilheiro Mário Sérgio, cuja ausência, por cartões amarelos, será muito sentida. A bola vai rolar às 19 horas, em Volta Redonda/RJ.

* Em cinco anos, 97% dos jogadores bem-sucedidos em todo o mundo vão à falência na vida financeira. Ronaldo Fenômeno revelou essa estatística levantada em estudos que envolveram até os astros de basquete da NBA.

* Em geral, o desabamento ocorre porque os astros seguem em alta gastança, para manter o padrão de vida, mesmo quando o dinheiro para de entrar em profusão. Desastre de gestão financeira!

* São muitos os exemplos no Pará de ex-profissionais que ganharam muito dinheiro e jogaram fora, sem construir uma estrutura para o pós carreira. Uma feliz exceção é Giovanni, que não apenas soube investir como também soube manter a humildade, honrando sua base familiar.

* Ronaldo Fenômeno montou uma empresa de consultoria para atender atletas profissionais na gestão financeira. Grande sacada de um ex-atleta que tornou-se mestre em empreendedorismo. Um craque também nos negócios.

* Contratação do meia Robinho parece ser uma grande sacada do Paysandu. Aos 35 anos, vinha jogando no Avaí e tem futebol para ser um diferencial na Série C.