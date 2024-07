A luta do Remo sob o ponto de vista dos atletas; Papão: sai o lixo de baixo do tapete

Como a gestão do Remo vê a hipótese da eliminação logo na primeira fase da Série C? Vê prejuízos financeiros e morais na antecipação do fim da temporada. E os atletas, como veem? Perda de dinheiro, de vitrine e de perspectivas.

Inversamente, no acesso todos ganham. E essa luta ainda não está perdida. Inegável que está havendo união e esforço. Os azulinos estão se superando como podem e sofrendo pelas próprias limitações. Time sempre valente, mas nem sempre competente. Agora o desafio é obter 10 dos 12 pontos a serem disputados, contra Aparecidense, Confiança, Londrina e São José. Ou talvez 9 pontos para depender dos resultados de terceiros.

Papão: sai o lixo de baixo do tapete

Bastaram duas derrotas seguidas para o lixo sair de baixo do tapete no Paysandu. A briga entre o técnico Hélio dos Anjos e o executivo Ari Barros era uma corda que vinha sendo esticada desde o ano passado.

Na reunião em que foi renovado o contrato do técnico, a diretoria excluiu o executivo. Já era um desdobramento. Há nove meses, o convívio não é nada tranquilo. E a briga foi envolvendo outros profissionais do clube, azedando o ambiente. Agora, a bronca está escancarada, exigindo sabedoria, habilidade e atitude do alto comando do Papão e altruísmo dos brigões para que a instituição não seja mais prejudicada.

BAIXINHAS

* O jogo contra o Vila Nova, em Goiânia, segunda-feira, está desenhado para dificuldades extras. Além de o time goiano estar no G4, embora sem vencer há três rodadas, há uma mobilização natural de revanche. Afinal, há dois meses o Papão humilhou o VN com 10 x 0 no placar agregado da decisão da Copa Verde.

* Pelo impacto das derrotas para Brusque e Novorizontino, pelos diferenciais desse jogo contra o Vila Nova, e pela semana livre para repouso e treinamentos, o mínimo esperado é que o Papão volte à plenitude da sua imposição física. Vai precisar!

* Segundona carregada no duplo duelo Pará x Goiás. Remo x Aparecidense às 20, Vila Nova x Paysandu às 21 horas na próxima segunda-feira. Noite completa para quem não apenas torce, mas também "seca".

* Se quiser, Esli Garcia pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Afinal, está no último semestre do vínculo com o Paysandu. Porém, como caiu de rendimento, caiu também de cotação. Tanto que o Papão tem opção da compra, mas hesita em exercê-la.

* Ninguém suspenso nem lesionado. Rodrigo Santana contando com todos os atletas para o jogo contra a Aparecidense. O técnico azulino, porém, nunca foi tão questionado pelas suas opções na escalação, principalmente por insistir em Ytalo e Cachoeira.

* Ainda falta uma rodada para o fechamento da primeira virada da Série B, e o Papão já tem 23 dos 45 pontos necessários à garantia contra rebaixamento. Se a campanha é mediana, é porque o time tem potencial para o objetivo básico.

* Livro "Ícones do Esporte Paraense" será lançado na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, na sede do Paysandu. O livro destaca as histórias de Nelson Maués (Basquete), Sérgio Solano (Handebol), José Ângelo Miranda (Vôlei), Prócion Klautau (Futsal), Ronaldo Estevam Lobato (Atletismo) e Ernesto Herrera (Natação). Preciosa obra liderada por Paulo Seráfico.