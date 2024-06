A influência de posições, tendências e credibilidade nas contratações

O Remo, com 10 pontos em 9 jogos na Série C, conquistou seis dos últimos nove que disputou. Saltou de 22% até a 6⁠ª rodada para 66% nas três últimas.

Assim, sinaliza uma reabilitação que precisa confirmar. O Paysandu, com 12 pontos em 11 jogos na Série B, obteve sete nas últimas quatro rodadas. Saltou de 22% até a 7⁠ª rodada para 58% nas quatro últimas. O que essa melhora tem a ver com as futuras contratações? Quase tudo!

Faltando duas semanas para a reabertura das transferências, o mercado do futebol brasileiro já está agitado. Jogadores disponíveis estão priorizando os clubes conforme as perspectivas. Quem está mais para luta contra rebaixamento só vai pegar a sobra. Clubes bem posicionados ou em ascensão, com potencial para conquistas, serão priorizados por atletas e empresários. Na maioria dos casos essa tendência e a credibilidade pesam mais que a proposta financeira.

Campanha e faturamento

Felizmente, a bilheteria deixou de ser o principal suporte financeiro dos clubes de futebol. Mas os resultados de campo seguem determinando altos e baixos no faturamento das diversas fontes.

O Paysandu está bem amparado numa competição rica e cara. A luta é para se manter no eldorado. O Remo disputa uma competição que paga mal, mas tem maior carga de emoções e permite picos de faturamento. Por exemplo, se pontuar em Natal, terá mais de 30 mil pagantes contra o Ferroviário, se o jogo for confirmado para o Mangueirão. Pode ser o começo da bonança financeira!

BAIXINHAS

* Embora seja paulista, o centroavante do ABC é fruto de uma escolinha de Tomé Açu e da base do Paysandu. Jenison tem 33 anos. No campeonato paulista só fez três gols, mas num único jogo: Novorizontino 3 x 1 Corinthians. Nesta Serie C, Jenison tem apenas dois gols em sete jogos. Marcou contra os cearenses Ferroviário e Floresta.

* O também atacante Pedro Felipe vai desfalcar o ABC, suspenso por cartões amarelos.

* Livre da suspensão por cartões amarelos, Jean Dias deve reaparecer no ataque do Paysandu contra a Chapecoense. Jean Dias está no Papão cedido pelo Internacional até o fim da Série B. Kevyn também livre para jogar. Arbitragem não registrou cartão mostrado para ele na terça.

* Daniel vai jogar pelo ABC contra o Remo. Está esclarecido que o atleta rescindiu o contrato ao sair no Baenão. O volante fez quatro jogos e não emplacou no Leão. No ABC é titularíssimo (17 jogos) desde a chegada.

* Com o bom trabalho que está fazendo e os resultados que está conseguindo no Remo, Rodrigo Santana poderia fazer discurso de enaltecimento nas entrevistas. Ao contrário, simplifica tudo, além de ser muito cordato com os repórteres. As entrevistas dele são ricas na forma e no conteúdo.

* Hélio dos Anjos tem tornado cada dia mais esclarecedoras as coletivas dele. O técnico do Papão é estrategista em quase tudo o que fala, mas tem sido respeitoso e gerado mais informações do que desabafos. Evolução!

* Amanhã, Águia x Moto Club em Marabá. Será o fim do jejum do time marabaense? A série está em oito derrotas e seis empates, nos últimos três meses. É a pior fase do Águia nos seus 25 anos de futebol profissional. Bodas de Prata com vexames!

* O Remo é um dos 10 clubes que trocaram de técnico nesta Série C: Gustavo Morínigo por Rodrigo Santana. Dos demitidos, o ex-azulino Mazola Junior enfrentou o Leão pelo Náutico e deverá enfrentá-lo novamente pelo Confiança.