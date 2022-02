A escada e o elevador

Com um time em construção, o Paysandu pegou o elevador e chegou cedo à segunda fase do Parazão. Trajetória confortável! O Remo vai pela escada, meio trôpego, e ainda precisa confirmar entrada na próxima fase, sábado, sob desconfiança. Trajetória sob desconfiança e pressão!

O Águia, adversário do Remo, e o Castanhal, adversário do Paysandu, começaram na escada, descendo. O time de Marabá acordou rápido e mudou para o elevador em subida. Foi o segundo clube a se classificar. O Japiim demorou para despertar e se perdeu no caminho. Amanhã estará em jornada de desespero. Mesmo que vença o Paysandu, ainda vai depender de derrota ou empate do Independente ou de derrota do Caeté ou do Remo.

Possibilidades de rebaixamento inédito

Paragominas, Amazônia e Itupiranga. Desses três times, dois podem experimentar rebaixamento inédito no Parazão. O Jacaré está na elite regional desde 2013. O Crocodilo desde 2020 e o Sapo é estreante. Risco real também para o Bragantino, que já caiu em outras temporadas.

Desses, nenhum pegou escada nem elevador. Se deixaram levar pelo vento, tal como Tuna e Tapajós, e irão para onde a sorte (ou o azar) soprar. E enquanto eles sofrem, o estreante Caeté curte a segunda melhor campanha geral, de boa no elevador. É o time "sensação" do campeonato.

BAIXINHAS

* Imagine o Águia eliminando o Remo de João Galvão. A hipótese da eliminação do Leão é improvável, mas não pode ser ignorada. Óbvio que Galvão não vem tendo bons sonos.

* Henan, cuja contratação foi festejada pelos bicolores, por enquanto é a grande decepção. Foi apagado em todos os jogos e ainda perdeu pênalti ao cobrar com displicência, em Parauapebas. Robinho, que chegou discretamente, está subindo de cotação.

* Sai Welthon, que o Remo havia resgatado de competições de pelada, entra Raul no elenco azulino, como nova opção de ataque. Raul, mato-grossense de 21 anos, fruto do Cuiabá, chegou cheio de entusiasmo. Welthon, como só fez três jogos no Parazão, pode surgir em outro clube do campeonato.

* Marciel, a outra nova opção de Paulo Bonamigo no elenco remista, joga de volante e de lateral-esquerdo. Se Leonan não segurar a posição, Marciel pode surgir como lateral, tão logo esteja pronto para estrear.

* Caeté perdeu dois goleiros no seu primeiro Parazão. Maycon Souza fraturou a mão no jogo contra o Tapajos. Arthur Júnior recebeu proposta vantajosa do Brasiliense e foi embora. Deco Júnior está assumindo a titularidade.

* CSA, que eliminou o Atlético de Alagoinhas/BA da Copa do Brasil, entrou no caminho do Papão. Mas para ser adversário do CSA, o Papão ainda precisa eliminar o Trem, quarta-feira, em Macapá.

* Suspenso por cartões amarelos, Ricardo Capanema é um grande desfalque no Castanhal para o jogo decisivo contra o Paysandu. Elias, outro volante, também suspenso.