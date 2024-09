João Paulo "O Cachorro": de São Miguel do Guamá ao pódio no Maranhão, uma história de superação

No último dia 24 de agosto, a cidade de Açailândia, no Maranhão, foi palco de um emocionante evento esportivo que reuniu atletas de diversas modalidades. Entre eles, estava João Paulo dos Santos da Silva, conhecido como "O Cachorro", representando com orgulho o Pará e sua terra natal, São Miguel do Guamá. O atleta não só marcou presença, mas também subiu ao pódio, consagrando-se campeão e levando o nome de sua cidade para além das fronteiras estaduais.

João Paulo, que iniciou sua trajetória esportiva aos cinco anos de idade no BMX Street, é um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte. Natural de São Miguel do Guamá, ele se destacou em diversas modalidades ao longo dos anos, como Dirt Jump e MTB, conquistando títulos expressivos. Aos 15 anos, migrou para o Velocross na categoria Titan, onde permaneceu invicto por cinco anos.

João Paulo garantiu uma preciosa medalha no torneio de bicicross no Maranhão. (Divulgação)

Com uma carreira em ascensão no motocross, João Paulo se tornou treinador e passou a compartilhar seus conhecimentos com novos pilotos. Além disso, seu amor pelo esporte se estende a projetos sociais, nos quais atua na formação de jovens campeões em diversas áreas, como MMA, bicicross e motocross.

Fora das pistas, João Paulo também é um entusiasta da cultura popular, participando de grupos folclóricos e juninos, além de ser um grande admirador do carimbó, fazendo questão de saudar o mestre Bene Costa, uma figura emblemática dessa tradição.

Hoje, ele utiliza sua vasta experiência e influência para transformar a vida de jovens por meio do esporte, provando que, com determinação e apoio, é possível alcançar o sucesso dentro e fora das competições.