Vinicius tem muita moral

Claramente o empate do Remo ontem no clássico, se deve a duas falhas do ídolo Vinicius. Vinicius tem moral para errar no gol do Remo, por mais duas décadas. Porém evitou dois gols no primeiro tempo. Mas o que valeu, foram as bolas que acabaram levando o time a perder dois pontos dentro de casa e impedir o time de chegar à fase de classificação. Uma noite para o goleiro esquecer e levantar a cabeça para a reta final dessa fase de classificação. Foi feio demais!

Paysandu não quis vencer

Claramente o Paysandu tem um time fisicamente melhor e de qualidade de meio campo e ataque melhor. Mas foi um time reativo e mostrou que o empate estava satisfatório. Time que entra em campo com “medo” de ganhar, corre o risco de perder. Por isso tomou dois gols e teve que ir buscar o empate. Destaque para a coragem do Márcio Fernandes que abriu mão de volante em campo. Mas que não trouxe à vitória. Paysandu ganhou um ponto precioso para a classificação.

Remo tem problemas

Acreditem, quase se encerrando a primeira fase da Série C, o Remo ainda estreia jogador, não tem plena condição física e não achou um time titular. O time ontem foi escalado pela parte física e até o sistema de jogo também. Não é normal o rival marcar na primeira linha e o Remo jogando dentro de casa, com a linha baixa. O Remo vai precisar melhorar muito e rapidamente, caso queira classificar. Ontem se deu ao luxo de ter jogadores perdidos em campo.

Apito final

Ontem, Daniel Felipe, zagueiro do Remo, fez uma partida horrível. Flores e Pimpão parece que entram em campo, só para cansar os adversários e depois saírem de campo.

Melhor jogador do RexPa, sem dúvida, foi o zagueiro e capitão Genilson do Paysandu. Quase não perdeu jogadas e manda na zaga do Paysandu. Um líder que faz diferença.

O que dizer de Jean Patrick, Paraíba e Albano? Que juntos, ganham mais de 100 mil reais? São três peças que são praticamente nulas. Pimpão e Flores, todos já sabemos o que rendem.

Ontem, o Paysandu bem se esforçou para fazer os dois gols quando precisou. O Vanilson é um centroavante que a bola bate na canela. Enquanto isso, Toscano é uma piada!!!