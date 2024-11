Venezuelano é muito sacaneado no Paysandu

Esli García só não foi o último jogador a entrar em campo porque Márcio optou por colocar Edilson para substituir o lateral já cansado. Até Brendon entrou antes de Esli. Enquanto isso, o venezuelano assistia a um Paysandu apático, que não mostrava vontade alguma. Perdendo o jogo e com apenas um chute a gol, Márcio, para evitar xingamentos, chamou o baixinho, que entrou e marcou. Só não fez o segundo, que seria o gol da vitória, porque Brendon acabou derrubando Esli na cara do gol. O que será que esse venezuelano faz de tão errado?

A mala branca

Com a única obrigação de honrar a camisa do Paysandu, o time que entrou em campo no sábado parecia mais interessado em garantir um ponto e receber algum "incentivo" de clubes que ainda sonham com a Série A. Conquistaram o objetivo, mas não esperavam que o adversário também ajudasse. Para quem busca renovar contrato com o Paysandu, o jogo valia muito mais. Já para aqueles com vínculo garantido para 2025, a atuação deixou os dirigentes coçando a cabeça. No caso de Esli García, o garoto resolve sem criar problemas. Tem um verdadeiro “cérebro de gelo”!

Despedida no Mangueirão

A diretoria do Paysandu espera arrecadar na partida contra o Vila Nova o que não conseguiu em nenhum jogo da Série B. Com o time já livre do rebaixamento, essa última rodada será uma oportunidade de ouro. A arrecadação poderia ter sido maior se o jogo que garantiu os 46 pontos tivesse ocorrido no Estádio Olímpico. Embora o jogo não seja decisivo nem para o Paysandu nem para o Vila Nova, pode ajudar o Papão a melhorar sua posição na tabela. Que o marketing bicolor faça seu trabalho e mobilize a torcida!

Vale lembrar: o Vila Nova já é freguês do Paysandu em 2024, tendo perdido duas vezes!

Apito final

Márcio Fernandes será o treinador do Paysandu em 2025? Caso seja, como o clube pretende tratar da renovação de contratos sem a aprovação do atual ou futuro técnico? Que resolvam logo, para evitar problemas.

Ver Mike Tyson, aos 58 anos, lutando 10 rounds de 2 minutos em uma luta profissional foi emocionante. Claro, ele já não é a sombra do pugilista que marcou época, mas deu para matar a saudade. Difícil mesmo foi aguentar Popó nos comentários.

Popó, aliás, afirmou ter quebrado o recorde de Mike Tyson em nocautes consecutivos. Nosso campeão mundial definitivamente abraçou o lado do entretenimento. Vale lembrar: o brasileiro jamais enfrentou um peso-pesado no ringue.