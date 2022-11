Vamos para mais uma Brasil

Sem Neymar, vamos saber no jogo de hoje se a seleção ainda é dependente do craque brasileiro, como ocorre desde 2014. Naquele ano, a seleção brasileira dependeu sim do jogador, não muito querido, nem no seu país, e tampouco no mundo. Claramente na partida contra a Sérvia, deu para observar que a cada queda de Neymar, os adversários indicavam ao árbitro que se tratava de simulação. Tanta simulação que ele foi o jogador que mais sofreu falta em uma só partida desta Copa e está fora de combate no jogo de hoje. Que possamos passar pela Suíça e logo se classificar.

O Gigante acordou

Retornei ao estádio Lusail, local em que o Brasil ganhou da Sérvia, para assistir Argentina e México. A velha máxima que diz ‘quem tem medo de perder, não ganha’ aconteceu com o México. A equipe mexicana continua a mesma: lutando como nunca e perdendo como sempre. Messi, determinante no jogo, incrivelmente não participa da partida constantemente, e se posiciona muitas vezes distante do jogo. Mas, quando menos se espera, o homem é decisivo. Os argentinos voltaram para a Copa do Mundo e o estádio virou uma praça de Buenos Aires, só que em Doha.

Grava passeia na Copa

Os franceses, que perderam o melhor jogador do mundo antes do mundial, o atacante Karim Benzema, têm passeado na Copa e foram a primeira seleção a se classificar. Time que joga para frente, é uma equipe leve, que só tomou um susto ao sair perdendo na primeira partida, contra a Austrália, mas depois goleou. Seleção que chegou entre as favoritas, a França é a atual campeã do mundo e muitos não desejam cruzar com ela nas oitavas de final. Para quem falava em crise e ciúmes dentro do elenco francês, esqueça. Nessa primeira fase, o time está voando.

Apito Final

* Esse papo didático do Tite cansa quem acompanha seu dia a dia e suas coletivas. Não é possível que ele seja assim também com os jogadores. Ele só precisava ser simples na fala.

* Casemiro, ao ser perguntado se estava ao lado de Neymar, em relação aos ataques da internet, disse que desconhecia o assunto. Ou o jogador não vê as mídias, ou não se liga no Brasil.

* Nitidamente, quem tem mais de 40 anos e não é do Brasil, mas gosta da seleção brasileira, e está acompanhando esta Copa, não fala da nossa seleção fazendo referência aos jogadores de hoje. Começa com Bebeto e Romário e termina com Ronaldo.