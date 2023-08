Uma vergonha que não tem preço ao Paysandu

Quem pensa que já viu todos os absurdos de uma gestão claramente temerária em um clube de futebol, anoiteceu na quarta-feira com a notícia da punição de mais de um ano, do jogador contratado pelo Paysandu Nino Paraíba. Acreditem, que o clube contratou e gastou com um jogador que estava denunciado, por esquema de apostas esportivas. O jogador condenado, atuou alguns minutos e agora está impedido de jogar. Quem aceita uma situação como essa, mostra costume e familiaridade em infringir a lei, falta de valores e o pior, sem responsabilidade alguma com a instituição. O conselho deliberativo precisa se pronunciar a respeito.

Foi avisado para a Seel

Aqui mesmo, foi avisado para a Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), que um evento da CBF no Mangueirão, não seriam aceitas as posições das Rádios, não ter sala de imprensa, não ter uma zona mista com internet, dentre outros serviços para a imprensa. O estádio foi inaugurado, precisando agora fechar durante um mês, devido terem feito ouvido de mercador. A imprensa através da ACLEP, não conseguiu sequer, que as televisões, tivessem seus espaços. No nosso Grupo Liberal, Rádio, TV, Portal, ficam juntos, em um espaço de no máximo 10 metros quadrados. Que fique o legado, e obrigado a CBF que conseguiu o que não conseguimos por aqui. A coisa não é fácil mesmo!

O silêncio que incomoda

Um RexPa de categoria de base, com cenas lamentáveis no final do jogo, com dirigentes e jogadores se socando, e se chutando em uma verdadeira praça de guerra, dentro da Curuzú no sol do meio dia. Ninguém, mas ninguém mesmo, veio se pronunciar. Quem estava vestindo os dois mantos, quem organiza a competição e pouco se falou na mídia. Em campo a repetição do ódio visto infelizmente fora dos estádios, nas arquibancadas e nos bairros de Belém. Essa não é a formação que queremos para os nossos garotos e silenciar, é contribuir para que pessoas erradas, estejam no esporte. Nem sabemos se o TJD tomou conhecimento.

Apito final

Agradeço o convite para ser um dos debatedores do evento da AAPA, que tem como presidente o advogado Clóvis Malcher Filho, que vai discutir o Futebol Paraense, o seu desenvolvimento e a Lei da SAF. Será dia 11 de setembro

Presidente do Remo Fábio Bentes disse para a coluna que vai esperar acabar a Série C, para se manifestar a respeito da sua posição em relação às eleições em dezembro no clube. Tem uma fila querendo o seu apoio.

É até natural, que exista uma fila mesmo, de candidatos e principalmente que queiram o apoio do Fábio e sua turma. Da forma que o clube se encontra, limpo na praça, presidir o Remo será bem mais fácil.

Eleição para a nova turma do Tribunal de Justiça Desportiva, elegeu Hamilton Gualberto presidente e Rodolfo Cirino vice-presidente. Que façam um bom trabalho, junto com todos os membros do tribunal. Foi montada uma turma boa.