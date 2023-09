A estadia da seleção brasileira em Belém, sem dúvida, foi digna de ficar para a história - nossa e do futebol brasileiro. Passando pela a acolhida do povo, o Mangueirão com estrutura de Copa, o recorde do Neymar é uma festa mais uma vez linda no estádio. Merecíamos viver esse momento, somos apaixonados pelo futebol e precisamos fazer parte dessa festa e do reconhecimento nacional. Belém na rota, Belém com fama e Belém como cidade que atrai coisas boas para a Seleção. Como eu disse, foi uma semana para sempre ficar marcada na nossa história, sim.

Organização impecável

O que poderia de ser feito de melhor para que o jogo da seleção ocorresse com a maior tranquilidade foi feito. Todo evento gigantesco, vai ter seus inconvenientes, mas o saldo foi mais do que positivo. Quem esteve diretamente ligado ao evento viu um esforço absurdo de quem trabalhou na organização e de quem viveu o dia a dia. Tudo muito bem reconhecido por todos que vieram de fora e, quem é daqui, se sentiu muito valorizado. O ideal seria que talvez não a mesma estrutura, mas muito do que vimos como logística e estrutura para os jornalistas, se mantenha.

Tiveram que dizer não!

As pessoas ligadas diretamente com o jogo da seleção em Belém tiveram que dizer não para gente importante e gente que se acha importante. Os pedintes de ingressos e facilidades, mesmo tendo condições de comprar ingresso, mais uma vez se fizeram presentes. Chega a ser constrangedor as carteiradas desnecessárias e o tal do com "quem você está falando". Pode ter certeza, que até meia dúzia de jornalistas, tentavam se restabelecer, sem direito algum. Fica a questão se é a falta de educação ou o costume da carteirada mesmo.

Apito final.

A Aline secretária adjunta da Secom, Bororó e esposa, dentre muitos outros, foram incansáveis na organização. Vera Oliveira que é secretaria de comunicação, como cabeça pensante de muita coisa. Foi uma trabalho de se aplaudir muito.

A organização médica do evento com o Dr Jean e Dra Marcela, deu ao evento a segurança que o evento mereceu. São profissionais da casa, que a CBF confiou e que não se arrependeu jamais. Temos grandes profissionais sim em Belém.

Aos com complexo de vira-lata, fica uma reflexão que não somos nós paraenses que nós consideramos pequenos, são os que nos dirigiram lá atrás, que sem vontade política e o de vitar o jogo, nos fizeram pequenos para o mundo.