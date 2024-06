Um verdadeiro massacre

Domingo sem futebol para o paraense, mas as torcidas de Flamengo e Vasco são enormes no Pará. E as 16h de ontem (domingo) a TV Liberal mostrou um dia histórico no Maracanã, com um 6 a 1 do Flamengo no Vasco. Se for comparar faturamento e investimento, seria até um placar normal, mas não do tamanho da história desse clássico.

Se o Flamengo teve a condição de se reerguer, depois de muitos vexames, principalmente financeiros no passado, o Vasco, que já foi goleado por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário, ontem sucumbiu de vez na temporada. A torcida vascaína bate um recorde de muitos anos de vexame e muita dor.

O Remo deu uma forra!

Não interessa se foi com sofrimento até o segundo final, não interessa se o time é formado por jogadores na sua maioria ruins e muito menos se foi só o primeiro jogo do novo treinador. O Remo venceu fora de casa, jogou bem alguns minutos, o necessário para fazer dois gols e ter o seu "milagreiro" goleiro, garantindo a vitória.

Foi uma vitória para trazer esperança ao torcedor, não com esse time, mas com reforços chegando, que poderá buscar mais. O próximo jogo será dentro de casa, no próximo domingo, contra o São Bernardo (SP) , que é treinado pelo Ricardo Catalá. Que a semana comece com algum reforço anunciado já para entrar no domingo.

Paysandu precisa vencer

É evidente que o Paysandu vai vencer jogos na Série B. Mas já vai jogar a oitava rodada, amanhã, contra o América (MG), agora dentro de casa e quanto antes a vitória vier, logo o time entrará de vez na Série B. O mundo é bem diferente da Copa Verde, mas o futebol é o mesmo, com o Paysandu precisando repetir o que fez na Copa Verde, que foram os gols.

Jogar bem o Paysandu jogou pelo menos seis dos sete jogos até aqui, mas não conseguiu vencer ninguém. A primeira análise geral de qualquer equipe na Série B são os 10 primeiros jogos. O Paysandu já vai para o jogo de número 8 e precisa, até lá, está fora da zona de rebaixamento.

Apito final.

Pavani, meia do Remo, é o retrato de um jogador que tem qualidade, mas que no Remo não quer colocar em prática. No gol do Sampaio, a má vontade em dividir a bola foi algo ridículo.

A empolgação dos jogadores e torcedores do Paysandu com as duas goleadas no Vila Nova (GO) precisa entrar em campo contra o América (MG) na Curuzu. É para fazer um caldeirão azul amanhã.

Yago Pikachu ganhou homenagem do Fortaleza por chegar à marca de 200 jogos com a camisa do clube. Pikachu, com uma carreira limpa, conquistou o carinho do torcedor do Fortaleza.

Com a saída de Endrick, o paraense Rony voltou a ser titular no ataque do Palmeiras. Mas existem rumores em São Paulo que o paraense saíra do Porco na próxima janela. Será que é dessa vez?