Um Re-Pa como o esperado

Com o Remo melhor tecnicamente e com melhor conjunto, quem esperou soberania no clássico mais uma vez viu muita entrega e um jogo com ninguém tão superior. Até o placar mostrou isso, com o 1 a 0 para o Clube do Remo. As expulsões foram muito mais por nervosismo e falta de condições físicas do que violência. Claro que com cinco jogadores expulsos, o futebol, que já não era bom, ficou só aguardando o árbitro acabar a partida. Só que o Marcelo Cabo, ao tirar o Pablo Roberto, tirou a chance de o Remo ganhar com um placar maior, já tendo um jogador a mais.

Mangueirão testado

Os administradores do Mangueirão fizeram todo o acompanhamento do que não deu certo ontem para, na quarta-feira, melhorarem o serviço. Em relação ao trânsito, para quem reclamou, só existe a alternativa de chegar bem antes do jogo ou mudar de cidade, com um transporte público que não ajuda, fazendo que carros precisem ir ao estádio. Lembrando que foi o estádio que foi reformado e não o transporte público da cidade e as ruas que levam ao Mangueirão. Na quarta-feira (29), no horário de 20h, promete ser pior, com o torcedor saindo do trabalho às 18h.

Remo, três vezes primeiro gol

Em 1978, o Mesquita com a camisa da seleção paraense e como jogador do Remo, na inauguração oficial do estádio; em 2002, na primeira grande reforma, o atacante Balão com a camisa do Remo fez 1 a 0 no Paysandu em um jogo que terminou 2 a 2. Ontem, foi a vez de Muriqui aos 26 minutos do primeiro tempo, com a camisa azulina, manter a marca. Claro que oficialmente o Mangueirão não foi reinaugurado, mas foi sim reaberto e a torcida do Remo não quer outra coisa. No dia 9 de abril, pelo Parazão, aí sim será oficial. O importante para o torcedor é sair de campo vencedor.

Apito final

A Tuna Luso Brasileira está classificada para a próxima fase do Parazão e foi vencendo em Cametá, contra uma equipe destaque na competição. A Tuna vai enfrentar o Paysandu na segunda fase.

Triste a estrutura da Copa Verde. Ontem o torcedor queria ver o jogo pela TV, mas teve que ficar assistindo nas TVs web dos clubes, sem a estrutura devida também. Com muita gente não podendo ir ao estádio, poderia ter TV.

Na quarta-feira, a expectativa que disponibilizem 30 mil ingressos e mesmo assim, o próprio governo poderia conversar com a CBF e garantir a transmissão do jogo. O torcedor paraense merece isso e não correr risco.