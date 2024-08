Um golaço para o Pará do futebol

Os apaixonados pelo futebol, especialmente os paraenses, ficaram em êxtase com o anúncio de que Belém será uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e, em 2025, receberá a decisão da Supercopa do Brasil, logo no início do ano. Esse prestígio junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é fruto da atitude visionária do Pará, que hoje conta com um estádio funcional, da paixão do governador Helder Barbalho pelo futebol e do seu desejo incansável de trazer grandes eventos para o estado. E como interlocutor, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, que goza de grande prestígio com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Orgulhos do Pará no futebol

Pikachu e Rony são nossos grandes orgulhos no futebol brasileiro. Pikachu apostou no Fortaleza, saindo do Vasco da Gama, e acertou em cheio. Talvez, do ponto de vista financeiro, tenha sido uma decisão discutível, mas em termos de produtividade e visibilidade, ele está se destacando mais do que no Vasco. Rony, que já ganhou tudo pelo Palmeiras, é o símbolo da raça paraense, com uma determinação contagiante. Esses dois jogadores compartilham mais do que a origem paraense: ambos sofrem com a falta de reconhecimento dos grandes centros, seja por parte da torcida ou da imprensa, mas nunca daqueles que os viram começar. São profissionais dedicados e contam com bons agentes.

Mudança geral no Remo

Independentemente dos resultados alcançados pelo Clube do Remo em campo neste ano, já no final do primeiro semestre o presidente Tonhão e sua diretoria sinalizaram que o futebol do clube em 2025 passará por transformações. Embora ainda não tenha detalhado quais áreas serão impactadas, o presidente lamenta a falta de profissionalização dentro do departamento de futebol, algo que ele sempre recomendou aos responsáveis pelo Baenão. Um dos obstáculos para a implementação do projeto foi o grande número de funcionários de longa data, cuja remoção é financeiramente custosa. Tonhão sabe que será necessário fazer cortes difíceis para cumprir o que prometeu.

Apito final.

- Os jogadores que chegaram ao Paysandu sob a indicação de Ari Barros e mantinham proximidade com ele terão que se esforçar ainda mais para manter uma vida profissional dentro do clube. Ser titular será uma tarefa árdua daqui para frente. Fique de olho!

- Dos jogadores que o Remo tem em seu plantel, quantos a torcida realmente gostaria que permanecessem na próxima temporada? Se a lista ultrapassar cinco nomes, entre mais de 30 jogadores, será por pura generosidade. Independentemente do jogo de ontem, ninguém se tornará um Pelé.

- Para 2025, entre os meses de janeiro e fevereiro, quem organizar a tabela do Parazão não pode esquecer que Belém sediará a final da Supercopa do Brasil. Este ano tudo que recebemos de fora foram críticas em relação à tabela do campeonato.

- Os gramados dos estádios do interior devem se tornar prioridade para a FPF até dezembro. No entanto, há um agravante: as prefeituras estão em pleno período eleitoral. Bragança, com o gramado mais crítico, junto com Paragominas, precisam de atenção especial.