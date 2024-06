Um domingo de futebol no horário nobre

O Paysandu joga na Curuzu, às 16h de um domingo - não é tão comum assim - contagiado com a procura por ingressos depois da vitória fora de casa contra a Chapecoense. Olhando na tabela, não gera tanta empolgação, mas duas vitórias seguidas empurrarão o Papão mais para frente na tabela. O torcedor não aceita outro resultado que não seja a vitória e o elenco sabe disso. O adversário é o Operário, que, fora de casa, vem sendo indigesto, porém deve fritar no calor de Belém e no caldeirão que se transforma a Curuzu. A pressão da torcida e o calor vão interferir, mas só isso não basta. O Paysandu precisa fazer, em casa, o que tem feito fora.

Remo tem demorado para contratar

É no mínimo intrigante essa da diretoria do Remo não seguir contratando. Claramente o elenco é curto e os jogadores do time titular mostram, claramente, baixo rendimento. Se os titulares não ajudam, imagina os reservas desses jogadores! A dúvida que fica é se o treinador pediu para a diretoria segurar, dizendo que vê, nesse elenco, condições de virar esse jogo. Até dá para entender se o treinador fez isso, já que, com esse grupo, ele conseguiu duas vitórias, mas é muito pouco. Além do que o time, mesmo quando vence, precisa fazer muito esforço para tal. Está controversa essa situação do Clube do Remo e o campeonato é muito curto.

O Mangueirão está ok!

Surgiu a informação incorreta que o Mangueirão não estaria apto para receber partidas de futebol. Primeiro disseram que faltavam laudos e depois falaram que seria devido ao gramado. Nada é verdade e o estádio não está sendo usado devido a Remo e Paysandu não solicitarem o espaço para os seus jogos. O Remo até reservou a data do seu jogo de ontem, mas não mudou do Baenão. Sendo assim, o melhor estádio do norte segue sem partidas de futebol, sendo um palco quase que exclusivo de eventos. Eventos esses que são mais rentáveis que as partidas de futebol e causam menos tumulto no trânsito e menos reclamação do público.

Apito final.

A falta de gols do Nicolas está fazendo muita falta para o Paysandu na Série B. O jogador não é perguntado sobre esse momento e muito menos a pergunta é feita ao treinador Hélio dos Anjos. Se fosse um jogador da terrinha, seria bem diferente.

A posição do Nicolas é muito tranquila. Não importando qual é o seu rendimento, o capitão do time bicolor sabe que será titular na próxima partida. Como número 9 de referência, o time também não tem um jogador que faça sombra. Então vai ele mesmo!

Não se tem dúvida que o Remo pegará um gancho pelo comportamento do seu torcedor. A diretoria poderia antecipar e apresentar, junto com a Polícia do Pará, o torcedor que invadiu o campo em Natal e tentou arrancar a faixa da torcida do ABC.

A verdade é que o mesmo medo que o torcedor não violento tem de torcedores de organizadas, os dirigentes possuem. Também são pessoas que andam nas ruas com as suas famílias. Além de serem alvo fácil no clube no momento que entram e vão embora.