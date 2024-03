Um dia de torcedor

Fora da escala de trabalho, mas não menos interessado em assistir Tuna e Remo, para “usar” no meu dia-a-dia, fui levar ao Mangueirão um amigo vindo de Recife. Como muitos torcedores fazem, saí de casa por volta das 18:45, faltando 1 hora e 15 minutos para começar a partida, sabendo que não iria chegar a tempo. Disse ao meu amigo, que era para ele contar quantas viaturas ou agentes de trânsito, iriam estar orientando até a chegada no Mangueirão. Meu amigo não precisou desse esforço, até o portão da rua do IML, nem o fantasma estava trabalhando. Na rua do IML, com o absurdo de carros indo e voltando, foi o local mais difícil de transpor. Não foi impossível chegar, já que a torcida da Tuna é pequena, ou até mesmo era véspera de feriado Santo.

Dentro do estádio

Ficamos na torcida da Tuna, em pouco número, mas não menos apaixonada. Só um bar estava aberto, vendendo água, cerveja, refrigerante e coxinha. Dos preços não irei falar, já que todos sabemos os valores absurdos praticados em dias de jogos. Um fato curioso, é que a moça que lutava com uma máquina de cartão pelo sinal da internet, estava do lado da Tuna, com uma linda camisa do Remo. Quem estava nas cadeiras, tinha o privilégio de ambulantes com uma fatia de pizza, ou uma laranjinha, irem até você. Se você sentir sede, só mesmo levantando, indo até o bar. Não existem ambulantes, ou gente do bar mesmo, para te vender nada a mais, do que laranjinha ou fatia de pizza de 25 reais.

Os clubes perdem de feio

Quando a comparação é evento promovido por clube e evento promovido por empresa de show, é como estar no céu ou no inferno, você escolhe. Fica parecendo que o clube faz de sacanagem, para fazer o torcedor sofrer e a empresa de show, carrega o cliente no colo, para que ele se sinta bem e volte. Em relação a saída do estádio, fica parecendo aquele funcionário, que trabalha olhando para o relógio. Sobre orientar o trânsito, ou mudar o sentido até o término da partida, a falta de inteligência parece que não os permite. Fica parecendo que clube e todos os envolvidos, estão fazendo um sacrifício ou um favor para o torcedor. Ir ao estádio no Pará, só por muita paixão ao seu clube. Nem é pelo futebol, já que se sofre tanto, para assistir uma pelada.

Apito final.

Sobre o jogo Tuna e Remo, pela televisão, o time do Remo é ruim, de perto é horrível. Quando vão trazer os reforços para esse time jogar a série C? Já a Tuna, é arrumadinha, mas não consegue namorar em festa. Ou seja. Era melhor ter ouvido na Rádio Liberal.

Eu queria ter o preparo físico do treinador Júlio César da Tuna Luso Brasileira. Ele fica na sua área de trabalho os 90 minutos, gritando, reclamando, pulando e ainda sobra para a sua comissão técnica. O cara deve terminar o jogo mais cansado que o zagueiro Dedé, que corre muito pouco.

Hoje na Curuzu o Paysandu está esperando um Águia malandro. Mas se o Paysandu continuar não deixando o Águia sair com a bola, tem tudo para classificar. O problema é que o Paysandu não se defende bem e o Águia tem dois atacantes que fazem gol. Cuidado Papão!