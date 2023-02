Um Baenão em festa!

Hoje às 17:00 é esperado o maior público da temporada, por parte da diretoria do Clube do Remo, na partida contra o Cametá, que está fazendo uma boa campanha no estadual. Mas não é pela dificuldade que o adversário pode empregar, é pelo início de temporada, com três vitórias no Parazão e pela classificação fora de casa, pela Copa do Brasil. O clima é sim de lua de mel com o torcedor, mas não pode iludir a diretoria e muito menos a comissão técnica. Claramente o time precisa de reforços para a Série C, não só por ter no elenco alguns titulares que não demonstram ainda confiança, mas por não ter dois jogadores por posição, qualificados para a Série C. A festa é do torcedor somente!

Super Mário é um Papão em festa!

Mário Sérgio, que vestiu muito bem a camisa número 9 do Paysandu, já é o jogador com mais identidade com o torcedor. Não somente pelos seus gols não, mas pela entrega dentro de campo e por não desistir dos lances. Um início de temporada que traz a indicação de que o Paysandu conseguiu, o que é muito difícil no futebol brasileiro, um camisa 9. O torcedor mantinha o Cassiano na lembrança e o Nicolas no coração! Agora chegou o “Super Mário” trazendo esperança. Foi sem um camisa nove de gabarito, que o Paysandu dormiu na Série B ano passado e acordou ainda na Série C. Já faz um tempinho que a camisa 9 bicolor não acha um dono, do tamanho de Robgol e Vandick Lima.

Comparações

O torcedor é imediatista, não quer saber se estamos no início da temporada e as cobranças vão sempre existir, Mesmo com Remo e Paysandu vencendo seus jogos, ainda apontam jogadores que não aprovam ou fazem a comparação com o time do ano passado. Lembrando que no ano passado, o Remo não se classificou para a segunda fase e o Paysandu caiu em um quadrangular que era favorito. Então vale a comparação? Penso que vale, mas é preciso dar o desconto que reforços vão chegar para a Série C. As maiores críticas até o momento, estão nas laterais dos dois times, a do Remo reclama também de não ter um meia e a do Paysandu mostra preocupação no gol e na zaga.

Apito final

Não é perdoável que o Castanhal tenha saído da Copa Verde para o Real Ariquemes. Não pode um time com estrutura e organizado como o Castanhal, tenha sido batido dentro de casa por 3 a 2. Uma mancha horrível.

O Paysandu só fez um treino de luxo na Curuzú contra o Real Ariquemes, que só tinha quatro jogadores no banco de reservas. Deu para fazer o resultado no primeiro tempo e depois tirar o pé e rodar o plantel. Foi muito fácil a noite!

Como a pasta do esporte no estado perdeu visibilidade e deixou de prestar contas com o esporte no geral! A Seel, que sempre foi uma das secretarias de maior visibilidade, foi diminuída ao desconhecido. O esporte do Pará é grandioso e precisa de mais atenção gente!

Uma bela semana, caros leitores!