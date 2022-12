Tivemos um “título” no Qatar!

Richarlyson, atacante, camisa 9 que foi de Ronaldo Fenômeno e outros craques, foi eleito o jogador que fez o gol mais bonito na Copa do Mundo. Realmente foi o gol mais bonito, a eleição foi uma pesquisa junto aos torcedores. Se ele será o nosso camisa 9 no próximo mundial, só o tempo vai dizer, mas hoje não temos, além do Pedro, alguém que possa concorrer não. Endrick, do Palmeiras com 16 anos, é uma promessa! Não acredito que Richarlyson seja o Luiz Fabiano de 2010 ou o Fred de 2014. O Pombo tá on!

120 anos e um ressurgimento

Título do sub 17, com menor investimento, mas estrutura maior que Remo e Paysandu. Integração da base com o profissional e até o futsal nas categorias de base. Essa é a Tula Luso retornando ao caminho que lhe colou como a maior reveladora de craques do futebol do Norte. Essa mudança de mentalidade tem um “culpado” o treinador Josué Teixeira. No próximo dia 1º de janeiro, a gloriosa completará 120 anos de vida. Que a temporada 2023 seja promissora!

Dois homens que trazem confiança

Marcelo Cabo, no Clube do Remo, e Márcio Fernandes, no Paysandu, trazem aos seus torcedores a certeza de que Remo e Paysandu vão começar a temporada bem entregues. Claro que algumas indicações dos treinadores para reforços, geram desconfiança do torcedor, mas ninguém chama jogador ruim para atrapalhar. Márcio já conhece a cozinha, Marcelo Cabo pisa em um solo desconhecido, mas carrega a experiência de missões bem parecidas.

Apito final

Quem parou para assistir os primeiros documentários da seleção Argentina, entende o quanto estamos longe de ter a vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. É algo empolgante.

Um podcast sobre o histórico do Messi está sendo produzido pelo Grupo Liberal. A Argentina não jogou pelo Maradona, como essa geração jogou para o Messi levantar uma taça de campeão.

Di María, atacante Argentino, como coadjuvante, tem duas marcas históricas. O gol da vitória contra o Brasil dentro do Maracanã que deu a última Copa América para os argentinos e um gol na final da Copa no Qatar.