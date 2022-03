Time de Parazão

Mais uma vez fica marcado que o Campeonato Paraense só serve para derrubar treinador e enganar o torcedor. Ontem, em Maceió, a vergonha que o Paysandu passou mostra muito como o trabalho com o futebol do Paysandu é tocado por uma diretoria que muito engana o torcedor, é prepotente e, pior, não consegue fazer com que os jogadores que aqui chegam levem o Paysandu a sério. Como é um clube que tem um cinturão que protege uns aos outros, qualquer descontentamento ficará só nas redes.

Amadorismo puro

Integrantes da comissão técnica e jogadores estão muito insatisfeitos com a decisão da diretoria da Tuna Luso de levar vários diretores do clube para a viagem para o Ceará e deixar profissionais de suma importância para o elenco. Ficou parecendo uma viagem de férias e não um jogo pela Copa do Brasil. Isso mostra muito que o clube precisa evoluir - e muito.

Vamos para 60 dias

A comissão eleitoral montada para realizar a eleição na Federação Paraense de Futebol simplesmente nada fala e muito menos faz. Em quase 60 dias não foi publicado ainda o edital e segue na FPF uma presidência que nem sabe o que faz lá. Tal postura está desagradando principalmente as três chapas. Até o candidato da chamada situação, Adelcio Torres, reclama. E ninguém faz nada!

Desportiva acabou

Um dos acionistas da Desportiva, clube criado por bicolores que construíram inclusive um centro de treinamento que Remo e Paysandu não têm, disse para a coluna que o clube acabou. Só está zerando dívidas e logo depois irá vender o CT para dividir a grana entre os acionistas que continuam pagando suas cotas. Não dá para dizer que o projeto deu certo! Mas valeu a tentativa.

Chumbo Grosso

O martelo não foi batido como muitos esperavam, mas nem poderia. Seria ariscado, tanto para a CBF como para o Governo do Estado, fecharem uma data para a Seleção jogar em Belém esse ano. A CBF vai acompanhar a evolução da obra para anunciar.

Inacreditável ver torcedores nas redes sociais disputando qual estádio alaga mais. Sério mesmo! Foi isso que assistimos depois que a forte chuva paralisou a partida entre Esmac e Internacional-RS pelo brasileiro feminino. Quando o nosso futebol irá evoluir, gente?

Mesmo reforçando a equipe com jogadoras já acostumadas aos campeonatos nacionais, o Brasileiro Feminino parece que tem o sarrafo muito alto para a Esmac. Isso ficou claramente evidente nas duas partidas até aqui. E olha que o time não é ruim não!

Parazão retornando sábado e domingo e de volta aos gramados ruins. Remo e Paysandu vão sofrer em Bragança e no campo da Tuna. Por falar em gramado, o Remo recebeu o gramado do Baenão, depois do jogo feminino, bem estragado também.

Por favor, senhores dirigentes, o Campeonato Paraense não é referência para competições nacionais. Admitam isso, busquem reforços e, por favor, respondam ao torcedor com um elenco e futebol mais competitivo e de qualidade aceitável. Bom dia!