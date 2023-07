Te vira, Leão

Se quiser classificar para a próxima fase da Série C, a vitória hoje, contra o Operário, no Baenão, é obrigação. Mas qual a maior dificuldade do Remo em vencer dentro de casa? Não é só dificuldade, é uma realidade da Série C, com os clubes medidos por baixo e com resultados bem inconstantes. Até quem está na ponta da tabela não joga um futebol que convence, sem brilho. A cobrança de um bom futebol com resultado, faz tempo, que nessa Série C, precisa se transformar apenas em três pontos somados e olhe lá. Talvez seja por isso que o treinador Catalá sempre enaltece que continua invicto no comando do Clube do Remo.

Paysandu surpreendeu

O Paysandu ganhou do líder da Série C, dentro da casa do adversário e mesmo com dois jogadores expulsos. Se esse filme fosse prometido nos cinemas, dificilmente alguém pagaria bilhete antecipado, talvez acreditando que a produção seria uma ilusão sem graça. Na foto do vestiário após a vitória, não vimos o presidente e seus vices posando com sorriso largo. Isso talvez mostre, claramente, o quanto que a missão daqui para frente é mesmo do Hélio dos Anjos e dos jogadores. Foi exatamente para isso que o Hélio retornou. Para comandar livremente o futebol, sem opiniões que, até o momento, não somaram nada no clube.

Um Re-Pa que vale muito!

Quem vencer o Re-Pa da próxima segunda-feira vai empurrar o rival para o abismo. Mesmo sem saber o resultado do jogo de hoje do Remo, qualquer que seja o resultado, tanto Remo, como o Paysandu, vão precisar dos três pontos. Lembrando que os dois estão muito próximos na pontuação e fazem uma competição paralela, que só terá razão de ser se um dos dois clubes classificar. Quem sabe, se um empate, os dois somando ponto e seguindo com vitórias, os dois não consigam a classificação. Mas, para isso, o Remo precisa vencer o jogo de hoje, contra o Operário. Então cabe o Clube do Remo fazer a sua parte, com o Baenão lotado.

Apito final.

Não é o melhor Remo em formação que entrará em campo hoje contra o Operário. Mas é momento, sim, de o grupo justificar tantos jogadores, principalmente para o meio de campo.

A reclamação dos amazonenses em relação a arbitragem, na derrota do Amazonas para o Paysandu, aponta uma arbitragem ruim para os dois times. O Paysandu não reclamou de nada.

Ainda não foi dito o motivo do Mangueirão não ter recebido a pista olímpica. Já se prevê inclusive obra no Mangueirinho, mesmo com muito pouco uso desde a inauguração.

Que golpe esse de não ter um Re-Pa, em disputa nacional, com as torcidas liberadas. Por outro lado, vamos forçadamente conhecer, como é um Re-Pa só com crianças e mulheres na torcida.

Um boa semana!