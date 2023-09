Só falta um ponto, Papão

Um empate em Belém no domingo, dia 1º, e o Paysandu garante vaga na série B de 2024. A campanha no quadrangular é irretocável e, caso tivesse vencido o Volta Redonda no primeiro jogo em Belém, a festa já estava garantida. Domingo será o jogo do ano em Belém, cabendo à diretoria do Paysandu e a todos os envolvidos organizarem tudo, para diminuir o sofrimento em dia de grandes jogos. A subida para a Série B é um caminho sem volta é só o Papão pode se tirar.

Um gostinho a mais

Quis o destino que o jogo que poderá levar o Paysandu para a Série B seja contra o Amazonas, dentro do Mangueirão, depois de todas as covardias sofridas pelos bicolores em Manaus. Ser o momento de devolver jogando bola, fazendo uma festa linda e mostrando, mais uma vez, que precisa de muito mais para o futebol do Amazonas superar o do Pará dentro e fora de campo. A melhor resposta para a violência é distribuir flores azuis e brancas no domingo.

Uma agonia que tem data

O torcedor bicolor, os dirigentes, sofreram o "quase" em algumas oportunidades na Série C. No momento que foi perguntado o motivo de não ter subido ainda, quiseram os deuses do futebol que fosse em 2023. Não está se tratando de soberba ou já ganhou, mas tudo o que tem cercado o Paysandu nesse momento conspira para a classificação para a Série B. O time do Hélio dos Anjos foi até aqui um rolo compressor e não está a toa com chance de classificar com uma rodada de antecedência.

Apito final

A arbitragem que tirou o Paysandu do acesso um dia foi implacável, de forma correta, para garantir a lisura do resultado em João Pessoa. São as voltas que a vida dá. Nada mais do que justo!

Mário Sérgio não pode ser jogado para escanteio, não. É o jogador com mais minutagem no ano, briga os 90 minutos e chegou o momento dos companheiros ajudarem. E fizeram 3 gols.

Difícil amanhã ter ingresso ainda para vender para o jogo Paysandu e Amazonas. Mas os cambistas terão e de montão. Vão garantir o Círio e o Natal todos juntos. E a Polícia, o que fala?