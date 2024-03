Só a Tuna Luso pisou na bola!

Dos confrontos, só mesmo a queda da Tuna Luso, que encontrou a sua primeira derrota na competição, saiu do contexto esperado. Dos quatro confrontos, só mesmo Tuna x São Francisco e Caeté x Águia ainda não estão definidos. O Paysandu só teve como adversário em Bragança o gramado mesmo. O Remo pegou o adversário menos difícil da fase e também definiu o confronto. Claro, só uma loucura do futebol vai tirar a vaga da dupla Re-Pa! Remo e Paysandu podem inclusive rodar o grupo no próximo confronto, já pensando na próxima fase e sem perder ninguém. Não é soberba não, é tratar o futebol como realidade.

Remo ganhando confiança

O jogo contra o Trem, pela Copa Verde, e pegar o Santa Rosa no Baenão, pelas quartas de final do Parazão, deu ao Remo adversários para garantir vitórias, diminuir a crise com o torcedor e criar mais confiança no trabalho. O treinador paraguaio só não pode se enganar com jogadores que, mesmo em dois jogos fáceis, não conseguiram entregar um futebol de nível de Série C. E olha que estamos falando de futebol de terceira divisão. Que o treinador tenha ouvidos para saber escutar, mas não se influencie por opiniões viciadas de dentro do clube. Claro que o Gustavo Morínigo não é bobo e já rodou mais o plantel que o Catalá.

Paysandu em uma missão difícil

O Juventude, adversário do Paysandu na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, não ganhava uma partida fazia seis jogos. No sábado, fora de casa, contra o Guarani de Bagé, enfiou um sacode. É time de primeira divisão, contestado pelo torcedor, mas conta com o meia Jean Carlos, Nenê que é ídolo mas está na reserva, entre outros nomes conhecidos e de mercado. Mas o Paysandu possui um time bem experiente, com o Hélio, que já trabalhou quatro vezes no Juventude, que sabe muito bem o tamanho desse jogo e o que tirar do seu time. É um jogo que poderá subir o patamar do elenco e colocar o clube como um forte competidor na Série B.

Apito final.

Contra o Bragantino e em condição ruim, o elenco do Paysandu mostrou que está no nível de substituição de seus jogadores. Explico: mesmo trocando muitas peças, o time entrega o que é esperado. Em Bragança foi exatamente o que ocorreu.

Reafirmo que o Remo, mesmo fazendo uma primeira fase ruim, pegou o adversário menos difícil da segunda fase. Mesmo o Santa Rosa classificando em sexto. O Santa sempre teve como propósito a permanência na primeira divisão e conseguiu muito bem.

Que a Tuna Luso e o Águia abram os olhos, que São Francisco e o Caeté estão de olho na vaga. A Tuna Luso jogará em casa e está perdendo de 1 a 0. O Caeté recebe o Águia, perdendo por 2 a 0, muito pelo que o Caeté deixou de jogar, tentando não perder.