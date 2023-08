Seria muita injustiça com o Fábio Bentes

Na expectativa de que o Remo, após a vitória contra o Volta Redonda, não mais cairá, seria muita injustiça que no seu último ano como presidente do Remo o Fábio Bentes, depois de fazer a recuperação administrativa e financeira do Remo, entregasse o clube na quarta divisão. Claro que o Remo matematicamente ainda sonha, mas o alívio que trouxe os três pontos do último sábado, não permitirá, quem sabe, que o Remo seja rebaixado. Os erros cometidos em todos esses 5 anos como presidente foram todos no futebol, mas não na reconstrução de um clube que foi chamado de carro atolado. Quem olhar só para o futebol jamais vai bater palmas, mas também não merece, o presidente, o rebaixamento. Seria muito cruel, por todo o recomeço.

Paysandu ficou no quase

O Paysandu mais uma vez se lançou ao ataque fora de casa, buscou os três pontos do início ao fim, mas não conseguiu vencer uma equipe horrível como a do Altos. Paysandu enfrentou uma viagem de logística ruim, um tempo seco, com gramado ruim e um time sem muito plano definido para o jogo. Até o momento que o Paysandu abriu o placar no primeiro tempo, parecia clara a vitória bicolor, mas o empate que não é de todo ruim, frustrou pelo que o time bicolor poderia fazer e não fez. Principalmente quando perdeu com o seu artilheiro Mário Sérgio, o gol nos minutos finais. Sem crise, o time permanece buscando a classificação e dentro de casa precisa definir a sua passagem para a próxima fase. Serão dois jogos em casa contra Náutico e Pouso Alegre e fechar contra o Confiança fora de Belém.

Tuna e Águia se despediram da Série D

A vitória no primeiro jogo lá em São Luís, parece que não fez bem à Tuna. Ontem, em casa, a Tuna Luso fez seu pior jogo na Série D e poderia ter sido eliminada nos 90 minutos se o Maranhão não tivesse perdido um pênalti nos minutos finais. Uma frustrante tarde no Souza, que recebeu um bom público que testemunhou a Tuna parar com o futebol profissional na temporada. O Águia saiu de Marabá para encarar um adversário bem mais difícil do que a Tuna, foi até Fortaleza e caiu para o Atlético Cearense por 3 a 0, depois de ter empatado em casa por 1 a 1. O campeão paraense caiu muito depois que o seu treinador pediu demissão. O sonho de subir para a Série C foi adiado mais uma vez em Marabá.

Apito final.

Vinícius fez no gol do Remo contra o Volta Redonda o que podemos chamar de autolivramento. Depois de um frango que tomou, fez a defesa da vida do Remo nesta temporada no minuto final, garantindo o que muitos consideram a salvação.

O Povo precisa se informar melhor e repassar informações mais realistas. Os minis refletores que instalaram no Souza foram para melhorar a luz para o pós-jogo e não para iluminar o jogo. Foi noticiado que o estádio passará a ter iluminação para os jogos.

Por falar na Tuna, o jogo de ontem, bem que poderia ter ocorrido em um gramado decente como o do Mangueirão e não em um gramado queimado, que a bola pula muito e sobe poeira. Seria muito melhor, principalmente, para seus veteranos jogadores.

O que separa Remo e Paysandu na Série C, faltando três rodadas para o final da primeira fase, são os três pontos conseguidos pelo Paysandu na vitória contra o Clube do Remo. Agora a tabela coloca o Paysandu com dois jogos em casa e o Remo com dois jogos fora, dando mais importância ainda à vitória no Re-Pa.