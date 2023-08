Como foi anunciado pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ainda no Catar, a presença da Seleção Brasileira em Belém foi só uma questão de agenda. A agenda veio, com as Eliminatórias para a Copa do Mundo, e o Mangueirão abrirá a caminhada da Seleção até 2026. Não é um Brasil e Argentina, não é uma decisão, mas colocará mais uma vez no radar do mundo Belém, o Mangueirão e o início de um novo ciclo para a Seleção Brasileira que trará para Belém jornalistas e torcedores de outras praças. Que seja uma grande festa e fique o legado.

Qual o legada para o Pará?

O legado de um jogo da seleção em Belém começa pelas adequações do próprio estádio, para melhorias ainda maiores na organização, infraestrutura para a imprensa local. A conscientização que determinados espaços pertencem só ao torcedor, só as autoridades e só para a imprensa. O reconhecimento que temos um estádio novo, porém com vias de acesso ruins ainda. A conquista definitiva de uma boa relação da CBF com o nosso estado. É aproveitar!

Dupla Re-Pa

Acreditem, faltando quatro rodadas para encerrar a primeira fase da Série C, Remo e Paysandu ainda estão contratando e apresentando reforços. É impossível alguém afirmar que existe um planejamento no nosso futebol. É inacreditável assistir mais de setenta contratações em sete meses, com resultados que não orgulharam até o momento o torcedor na temporada. Na realidade, o Remo, com a vitória sobre o Corinthians em Belém e as vitórias do Paysandu sobre o rival foram, até o momento, as únicas alegrias do torcedor.

Apito final.

As eleições no Remo em dezembro ainda não repercutem internamente no clube. Segundo o presidente Fábio Bentes, hoje a situação ainda não tem um candidato. Bem curioso isso.

O Remo, caso permaneça na Série C, hoje é um clube infinitamente mais fácil de presidir. Inclusive com a quitação da dívida trabalhista e os desbloqueios das arrecadações com patrocínio.

No Paysandu, a oposição silenciou! “Culpa” do Hélio dos Anjos, que tem feito milagre com o time. Se bem que a oposição no Paysandu não tem muita voz, só mesmo nas redes sociais. No conselho só podem assistir.

Rony e Ganso na expectativa de vestirem a camisa da Seleção Brasileira em Belém. O Rony constou na lista nos últimos amistosos. Agora o treinador é o Diniz e fica a expectativa.