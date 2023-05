Se não contratar, não vai rolar, Papão!

Claramente depois de trocar o treinador e continuar péssimo em campo, o Paysandu agora precisa eliminar mais uma dificuldade, que é a falta de jogador em várias posições. Depois de eliminar essa outra questão, só resta trocar a diretoria, algo que não vai ocorrer. Ontem, no Rio de Janeiro, o time claramente entrou em campo para perder de pouco e levou mais uma sacolada. Os 6 pontos no campeonato foram conquistados com muito sofrimento em casa e contra adversários tão ruins quanto. Na temporada já foram contratados dois times, na realidade 25 jogadores, que não conseguem formar 11 com bom nível. Ontem, além de um futebol ruim, faltou postura e melhor proposta.

Remo aposta na mudança de treinador

A mudança de treinador no Remo deveria combinar com demissões de jogadores que estão no elenco, mas não são aproveitados ou não demonstraram a mínima condição de vestir a camisa do Remo. Mas com a chegada do novo treinador, é normal dizer que primeiro o novo professor irá observar o elenco. Dando mais um tempo para continuar com o plantel cheio e o clube pagando salário. Mas ao mesmo tempo, após perder o Parazão, o remédio já foi anunciado, que serão novas contratações. A situação do Catalá não é nada fácil, mas é melhor que estar desempregado lá em São Paulo, vendo as contas chegarem e o dinheiro só saindo.

Quando o Mangueirão será usado?

Com Remo e Paysandu patinando na Série C, quando o Mangueirão será usado? A final do campeonato paraense poderia ser um grande momento para o novo estádio, mas foi preterido pelo Remo, que acreditava no acanhado Baenão para conseguir ganhar o título. Agora, sem o apelo necessário, dificilmente os clubes vão pagar para jogar no Mangueirão, já que a expectativa de público é bem pequena. Como a Seel tem os custos/mês com o estádio, está no momento de começar a pensar em outras formas de faturamento. Não podem deixar o Mangueirão virar Mangueirinho de forma alguma.

Apito final.

Com Pablo Roberto não querendo jogar e o Vinícius chamando uns gols inéditos, o Muriqui passou a ser o protagonista do time azulino. É muito pouco para quem quer subir para a Série B.

Em cinco anos no futebol do Remo, a diretoria só conseguiu uma vez classificar para a segunda fase. Foi exatamente no ano que o Remo deu uma volta na série B. Tudo mostra que irá ficar nisso.

Paysandu, como visitante, é uma presa tranquila de domar. Em três jogos, levou 10 gols de forma impiedosa. Marquinhos Santos vai precisar por enquanto apostar nos jogos dentro de casa.

Após o título do Parazão, a mídia só voltará a falar do Águia em 2023, caso o clube consiga subir para a série C. Claro que se tiver uma campanha regular na série D, deve ter seus jogos anunciados.