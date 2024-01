São situações distintas na dupla Re-Pa.

Aos que estão reclamando do Remo estar fazendo jogos-treino sem público e fechado para a imprensa e comparando ao amistoso do Paysandu em Barcarena, precisam levar em consideração alguns fatores. O Paysandu fez sua pré-temporada e finalizou com uma festa para presentear o público e a cidade que lhe recebeu muito bem mais uma vez. O Remo está em pré-temporada em Belém, investiu inclusive em hotel 5 estrelas e segue em treinamento. Existem situações no futebol que realmente não estamos acostumados, principalmente quando no Beanão e na Curuzu entrava quem queria. O futebol mudou para melhor em muitos quesitos, principalmente na organização dos clubes. Que a ansiedade dê lugar a uma boa expectativa para a temporada.

O Parazão é produto de todos

Com toda a boa vontade, investimento primordial e reconhecimento de quanto é forte o Parazão junto aos torcedores, é preciso que os organizadores e patrocinadores, entendam que a grande mídia jamais será menor que a mídia única do Estado. O lançamento do campeonato, com a assinatura dos 12 clubes, mostrou, mais uma vez, que se não democratizar a mídia, a tentativa de ser um produto único da Funtelpa tira a visibilidade que poderia ter. A janela aberta para os criadores de conteúdo também não é conquista do espaço que o patrocinador gostaria. Penso não ser esse o papel do Estado, pelo contrário, é uma mídia espontânea, que só agrega valor. Até porque não é segredo para ninguém que a visibilidade só existe nos jogos mesmo.

O que será entregue para a imprensa?

As cabines de imprensa, os espaços para entrevista, o acesso nos estádios, tudo isso é sempre questionado todos os anos no futebol paraense. Tirando o Mangueirão, todos os estádios no Pará estão muito longe do que se precisa oferecer para uma mídia que divulga, e muito, os clubes e o campeonato. No Paysandu existe o que se aproxima mais depois do Mangueirão. A democratização da mídia também tem deixado a desejar, quando dos dias atuais, temos outras mídias, fora a mídia tradicional de massa, como Televisão, Rádio e Jornal. Nas competições nacionais, o caos é pior ainda quando mostramos para a imprensa que vem de fora o quanto é pouca a estrutura local, imagina somar com a imprensa que cobre o time que vem jogar em Belém. Mais um ano ruim?

Apito final.

O presidente Tonhão proibiu qualquer diretor, ou funcionário que não seja da rotina do Baenão, de ficar nas dependências internas com jogadores e assistir a treinos. Não quer essa tietagem dentro do Baenão, para não confundir o trabalho com babação de ovo!

Mesmo vindo da mesma diretoria que terminou 2023, o Tonhão contou com o apoio da diretoria passada, mas não deu satisfação alguma pela não escolha de muitos que fizeram parte da administração do Fábio. Gente que dividia a rotina com o Tonhão.

Não que essas pessoas façam falta, mas tem meia dúzia de insatisfeitos pelo simples fato de não terem recebido um obrigado e ser dito a eles que não fariam mais parte do futebol. São aquelas mágoas que ferem a vaidade. Quem conhece o Tonhão, defende que esse é o formato do novo presidente.

Mesmo com menos tempo de treinamento do que desejava ou precisaria, o Hélio dos Anjos levará mais uma vez o time a campo hoje contra a Tuna. Oportunidade para que o torcedor veja de perto os novos contratados. Será um retorno a Curuzu em 2024.