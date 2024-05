Resultado normal em Recife

A derrota do Remo já era esperada em Recife. Como venho dizendo, é difícil acreditar que o Remo vencerá ainda na competição tão bagunçado em campo como é. Com a chegada do novo treinador, a esperança é que essa realidade mude. Mas, sem contratações, será pouco provável que o time tenha qualquer melhora. A escalação em Recife foi mais uma tentativa de montar um time menos ruim. Lembrando que muitos que entraram de titular eram reservas de jogadores que não possuem a mínima condição de vestir a camisa do Remo. O problema não é o treinador. Por isso, se não contratar, nada deverá mudar. Uma pena!

Não tem como poupar

O Remo precisa se inspirar no que o seu maior rival fez ano passado, quando se endividou, mas tentou até o limite subir para Série B. Foram mais de 60 jogadores contratados, três treinadores, mas não se furtou em tentar até o final. O Remo precisa, urgentemente, achar jogadores no mercado para elevar o nível do time e misturar com quem ainda quer jogar no Remo. No Baenão são vários os jogadores que todos sabem que não vão ajudar em nada. A diretoria precisa entender que nada sairá mais caro que um rebaixamento. Com o que está rendendo, a realidade é essa.

O Paysandu faz o mais difícil

O Paysandu consegue ter a posse maior de bola, cria oportunidades, mas não consegue vencer na Série B. As cobranças só não são maiores devido ao time não deixar de produzir. Mas só que é uma produção inútil quando, dos 21 pontos disputados até aqui, o Paysandu só conseguiu 5. Muito pouco para uma diretoria que falou antes do campeonato que o clube iria buscar subir para a Série A. O Hélio achou um time, não está jogando cada jogo com uma formação diferente. Isso tem dado sustentação, o time joga bem, mas infelizmente não venceu ninguém. É muito pouco!

Apito final.

O meia Pavani claramente não quer jogar no Remo. A não saída para o Guarani fez bem para o Bugre, que está na zona do rebaixamento na Série B e mau para o Remo.

O meia Juninho cresceu muito no Paysandu. O garoto tem muita personalidade, não é um jogador pronto, mas tem somado muito em campo. Está amadurecendo muito rápido.

Lembrando que o Paysandu é um time que possui conjunto. Não tem nem 5 jogadores com padrão que todos chamam de Série B. É aí que falta a qualidade.

Hélio dos Anjos, com 100 partidas comandando o Paysandu, já ganhou o Parazão, já salvou o time de queda da Série A, já subiu o time para a Série B e agora vai levar a Copa Verde.

Uma bela semana!