Remo só desaprova individualmente

Nos dois primeiros jogos do Clube do Remo no Parazão, críticas somente para alguns jogadores. Taticamente, o time mostra um padrão, fisicamente está forte e o conjunto funciona, quando pelo menos, tem criado chances de gol. Individualmente, os laterais estão ganhando críticas justas, o Paulo Roberto ainda não chegou em Belém e o Vinícius (ilustração) continua sendo a segurança, para que os resultados se confirmem. Ontem, contra o São Francisco, o time foi muito forte fisicamente, criou quatro oportunidades claras de gol, mas sofreu com as chances criadas também pelo adversário. O que definiu o resultado foi exatamente a parte física do São Francisco, que não teve força no final.

De olho nos “pequenos”

Pode até ser, que nesse início do campeonato, os times do interior,vendam mais caro os jogos para Remo e Paysandu, devido os grandes ainda estarem no início do ano. Mas, sinceramente, as três equipes que enfrentaram os grandes - no caso o Independente e o São Francisco o Clube do Remo e o Itupiranga o Paysandu = mostraram organização e boas peças individualmente falando. Vamos sentir no desenrolar da competição se isso ocorrerá só nesse início, mas vejo que esse ano, os sucatões do interior já não mais existem e tem muita gente nova, mostrando qualidade. Isso faz muito bem ao nosso futebol, mesmo sabendo que quase nunca o Remo e o Paysandu aproveitam e dão oportunidades.

Paysandu no salão de casa

Claro que não é inversão de mando o jogo do Paysandu na Curuzú, sendo que o Tapajós é o mandante. Só que, caso o Remo lá para frente, faça uma proposta de comprar o jogo de um time do interior já sem chance, para não ter o desgaste da viagem, ninguém vai poder reclamar. Se nesse jogo de amanhã, o Tapajós organiza o jogo, vende os ingressos e toma conta do serviço, ficaria menos comprometedor. Mas o que todos queremos saber mesmo é sobre o jogo, se o torcedor vai assistir mais uma vitória do Paysandu, se o Tapajós vai dar trabalho e se vai chover na quarta! E o Mário Sérgio, vai se isolar na artilharia?

Apito final

Jordan Gabriel, que entrou ontem no segundo tempo e entortou a zaga do Remo, tem 21 anos, é cria do Castanhal e sempre foi tido como dinheiro em caixa. Cabeça ruim, saiu do Castanhal e o Samuel Cândido está tentando arrumar a cabeça do jogador. Precisa saber que pode ficar rico! O jogador precisa querer.

Paysandu amanhã entrará em campo, para buscar mais três pontos e confirmar junto ao torcedor, a mesma impressão deixada no primeiro jogo. Inclusive o Márcio Fernandes disse após o jogo, que foi uma grata surpresa o time ir tão bem no primeiro jogo. O torcedor agora vai querer mais!