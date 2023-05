Remo precisa dar a forra hoje!

Jogando em casa pela primeira vez na Série C, hoje, no Mangueirão, contra o Botafogo-PB, o Remo precisa dar uma forra e jogar o que não consegue fora de casa. O futebol não jogado em São Paulo, contra o Corinthians e o São Bernardo, fez o torcedor desconfiar se esse é um time que só se garante no Parazão. Se for isso, esse possível título, se vier, vai sair muito caro, pelo elenco montado e pelo valor da folha salarial. Te toca Leão e mostra que não é nada disso!

Cabo precisa encontrar um time

Várias experiências foram feitas pelo Marcelo Cabo até o momento. Inclusive com a base, que o treinador tão comemorava as oportunidades, mesmo mantendo o Ronald sem entrar nos jogos, tendo que assistir gente pior e sem identidade alguma com o clube até o momento. Galdezani não aproveitou as chances até o momento, os laterais não aprovam e o Richard Franco precisa ser definido em uma posição em campo. Não é por falta de jogador no elenco que o treinador terá dificuldade de encontrar 11 titulares.

Marquinhos Santos chegou chegando!

Na coletiva de apresentação do treinador Marquinhos Santos no Paysandu, ele falou em alto e bom tom que é um treinador de mercado da Série A e também da Série B, mas que aceitou trabalhar na Série C no Paysandu por gratidão à oportunidade que lhe dada em 2017, quando ele estava fora do mercado e sem grana. Relatou que o clube não pode pensar só em subir, mas ser campeão da Série C. Que aceitou o projeto, por acreditar! Mas que projeto, Marquinhos? Talvez o projeto comece agora, com a sua contratação!

Apito final

Mais uma vez vou apontar falha do Vinicius em mais um gol sofrido. Não pode um goleiro da sua qualidade pegar um gol por fora da barreira e no pé da trave. Continua fazendo milagre nas bolas difíceis e errando no que se considera fácil.

Bom que o Marquinhos Santos assistiu in loco a estreia do Paysandu e sabe que vai ter muito trabalho. Que bom que ele é entrosado com o executivo e rápido fará uma lista de contratações.

Agora é preciso saber se o clube tem grana para demitir e para contratar. Grana ou promessa de grana, sempre aparece quando o time não está dando certo. Não precisa esperar não dar certo!

Aberta a votação para a escolha dos atletas da premiação do Troféu Rômulo Maiorana. Quero agradecer ao convite para participar do jurado especial. A votação está aberta na internet!