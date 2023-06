Remo frustrou muito mais que 35 mil

Tecnicamente, Remo e Figueirense se equivalem, porém o que o torcedor não contava é que o seu apoio não seria o suficiente para que o time, em campo, tivesse não só o desejo de ganhar, como empenho para manter o resultado magro que conseguiu até levar o gol de empate. Se somadas as oportunidades do segundo tempo, o Figueirense pode sim lamentar o empate. Nos últimos tempos, sempre que nas redes sociais o clube fica anunciando os ingressos vendidos, parece que esquece de cobrar desempenho, que justifique, ao torcedor, tanta presença nos jogos. O Remo do Catalá é confuso nas mudanças nos jogos.

Nove dias que serão cobrados

Os nove dias que o Paysandu teve para descansar, treinar e recuperar jogadores serão cobrados nas próximas rodadas pelos torcedores. Se o problema era ter jogo a cada três dias, o time teve tempo de, ao comando de quem mais reclama, que é o seu treinador Marquinhos Santos, para se arrumar mais e mostrar isso nas próximas rodadas. Não sabemos ainda se contra o Botafogo, na Paraíba, o time irá ser totalmente defensivo ou se vai jogar com a bola também. O torcedor não gostaria de assistir o mesmo comportamento que o Paysandu teve contra o Operário, mesmo conseguindo um empate fora de casa. Mas o Marquinhos sempre lembra que é bom pontuar na crise e não pensar em dar show.

Um jogão em Marabá

Águia e Tuna fizeram um bom jogo pela Série D no sábado em Marabá. A Tuna meteu 3 a 1 no Azulão e roubou a segunda colocação do seu rival paraense na competição. Um jogo de lá e cá, com a Tuna aproveitando melhor as oportunidades que teve. Só no primeiro tempo, precisou fazer dois gols para valer um e não teve um pênalti marcado a seu favor. O Águia criou também, mas parou no goleiro da Tuna e desperdiçou chances. A Tuna conseguiu algo bem complicado, bater o campeão paraense dentro de sua casa. Sem a mídia que merece aqui mesmo no Pará, a Tuna segue surpreendendo na Série D e com um bom futebol.

Apito final.

Existe uma dúvida no ar! O Catalá que mexeu errado ou o que ele tem no banco de reservas não serve para segurar um jogo que o Remo estava vencendo? Outra pergunta é se era o momento de estrear jogador recém-chegado, no Sol bem forte?

Não que não tenha mérito, mas esse alvoroço todo que faz a Federação Paraense de Futebol com a visita da Conmebol e a vinda da Seleção esse ano em Belém não revela que o convite partiu do Hélder e do estádio que o governo inaugurou.

Apedrejar o Jean Silva, que infelizmente tem atrapalhado o Remo em campo, não é justo com o jogador. Ele não tem culpa do treinador e do próprio clube não perceberem que ele não jogou uma partida bem nessa Série C. Está fazendo hora extra já!