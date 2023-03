Remo fez a gordura!

Com um time totalmente de reservas, o Remo desce hoje no Souza para enfrentar a Tuna e mesmo assim, ainda é favorito contra a querida Águia que com pouco investimento, mas muito trabalho, está se arrastando na temporada. A campanha invicta até aqui, dá ao Remo a possibilidade de rodar o elenco, descansar os titulares e concentrar no jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Vale muita grana, a possibilidade de enfrentar um adversário de Série A na terceira fase e se mostrar para o Brasil. Caso chegue a terceira fase, o Remo terá uma prateleira mais alta e um bom teste para encarar. Por mais que tenha vencido de todos até o momento, sabemos que são competições que não dão parâmetro para a Série C. Se bem, que se acredita que ainda vá contratar.

Notícias bem ruins

Se em campo o time não tem tomado conhecimento dos adversários, fora dele o Paysandu vive um turbilhão de emoções ruins. Penhora do seu CT por dívida com ex-dirigente, ações que só aumentam na justiça do trabalho e para servir de sobremesa, um chamado nas redes sociais, para torcedores que queiram trabalhar como voluntários em setores vitais nas categorias de base. Já nem cabe mais críticas, agora só o que cabe é oração para que a diretoria consiga diminuir tanta confusão financeira. O clube parece ter voltado ao momento de não faltar dinheiro para o hoje, mas esquecer das dívidas feitas ontem e com risco para o futuro. Mas é aquele negócio, se o time está ganhando em campo, o barulho acaba sendo menor e cai nas graças do torcedor.

RexPa sem data definida

Originalmente, o RexPa pelo Parazão estava marcado para o dia 19 de março. Com o atraso do início do campeonato e ainda esperando pela definição das datas de Copa do Brasil e Copa Verde com Remo e Paysandu, disputando as duas competições, a Federação Paraense de Futebol, vai aguardar o comando da CBF. O Governo do Estado também aguarda a posição da FPF e trabalha com a possibilidade de reabrir o Mangueirão ainda esse mês, nas datas entre 26 e 28. Mas antes, quem sabe até no próximo domingo, poderá ocorrer um evento teste para duas mil pessoas, com um jogo entre os operários da obra. Estive visitando o estádio e em se tratando de um espaço para futebol e eventos, o Pará definitivamente entrará no radar dos grandes eventos.

Apito final

Depois de 5 anos, o colunista retornou ao estádio de futebol, para uma transmissão de futebol no Baenão. Infelizmente o cenário é o mesmo! Acesso ruim, cabines calorentas e sujas, cadeiras baixas e visão para os cantos do campo, horríveis!

Na Curuzú as cabines receberam um banho de loja, tem lanche, ar-condicionado, vidro, água geladinha, mas colocaram a imprensa no meio da torcida praticamente. No Souza é melhor nem comentar. Realmente a imprensa deve ser o patinho feio.

Parabéns ao Águia pela classificação na Copa do Brasil. Se tivesse buscado jogar futebol e não briga, no jogo contra o Remo, teria condições de não perder dentro de casa. Que a Copa do Brasil evolua o time, principalmente na mentalidade dos jogadores.

Hoje Flamengo e Vasco pelo Carioca, com o Vasco doido para tirar uma casquinha do combalido Flamengo. Pelo lado do Flamengo, um time que todos sabemos que é bom, mas que está totalmente fora das condições físicas, emocionais e bem tumultuado.