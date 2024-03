Remo e Paysandu sem força máxima

Remo e Paysandu vão para o jogo final da primeira fase da competição sem o que podemos chamar de força máxima. O Paysandu por motivo óbvio, devido ter chegado só no sábado da partida pela Copa do Brasil. O Remo não quer correr o risco de perder jogadores com três cartões amarelos para a próxima fase da competição. Os dois já estão classificados, com o Paysandu jogando em casa contra o Castanhal e o Remo, em Bragança, vai pegar o Bragantino. Castanhal e Bragantino possuem 6 pontos e buscam ainda a classificação e, pegando Remo e Paysandu desfalcados, podem, quem sabe, conseguir o objetivo. Só lembrando que quem entrar em campo pela dupla Re-Pa precisa mostrar que merece vestir a camisa desses grandes clubes.

O Remo começou errado!

O Remo contratou o executivo de futebol depois de ter contratado o treinador e o mesmo ter indicado contratações que o executivo não contrataria. Um exemplo claro é o cara que veio para ser o camisa 10, mas não jogou muitos jogos 90 minutos na temporada passada, como o Camilo que não termina jogo algum. Catalá criou no Remo uma película sobre ele, por ter apoiado na campanha o presidente e não escutava ninguém no clube. Saiu com a fama de colocar a culpa em tudo e todos, menos no seu trabalho. Jogadores que ele não trouxe foram esquecidos e não lançou alguns, para não tomar o lugar de seus apadrinhados. Catalá foi tão forte no Remo que fez a diretoria aguentar a ira do torcedor, chegando a ganhar faixas de protesto na cidade e não tiraram ele. Catalá não tem do que reclamar, chance teve e muita!

Uma rodada de muita tensão!

Clubes com chance de cair e ao mesmo tempo de classificar. Existem os que pensam só em não cair e pensam em vir no lucro da classificação. Para não se enganar, é melhor dizer que o campeonato foi nivelado por baixo, só somar a pontuação da maioria das equipes. Os três grandes não tiveram dificuldades, mesmo o Remo perdendo um jogo até agora e empatando dois. O Paysandu não perdeu e teve dois empates. A Tuna Luso não perdeu para ninguém. O Castanhal, com a estrutura que possui, tem muita chance de classificar, mas é uma decepção até o momento. Os dois que subiram ano passado, o Santa Rosa e o Canaã, chegam com chance de se classificar e, ao mesmo tempo, voltar empara a Segundinha. Fortes emoções para o domingo!

Apito final.

Como faz falta a presença do Hélio dos Anjos na beira do gramado nos jogos do Paysandu. É muito claro que a vibração do time é totalmente diferente. O Paysandu passa a ser um time morno. O Hélio precisa se comportar na temporada.

O Remo não quer briga com o Vinicius e o Vinícius não quer brigar com o Remo. Desde que o Remo cumpra com o Vinicius o que o goleiro entende que o clube lhe deve. O Remo está pronto para receber a reclamação e quitar qualquer débito com seu ídolo.

Que saudade do Mangueirão! Nada de jogo por lá e o mínimo que se espera é que, quando a bola rolar por lá, o gramado esteja no nível de gramados europeus. O Mangueirão precisa funcionar para poder pagar seu custo mês. A saudade está grande mesmo.