Remo amornou um estádio lotado

No início do jogo, o time estava inseguro, nervoso, tomando decisões equivocadas. Essa situação se arrastou até por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa, com o Remo pressionando, mas sem assustar o adversário. O torcedor saiu insatisfeito, questionando o quanto esse time inspira confiança na classificação. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar de onde o Remo veio e como chegou até aqui. O time fez com que acreditássemos que seria fácil, após atropelar o Botafogo, quase vencer o São Bernardo, mas esfriou a torcida ao não passar pelo Volta Redonda.

Treino psicológico

Faltando três jogos para decidir quem sobe para a Série B, o Remo enfrentará um segundo turno com dois jogos fora e apenas um no Mangueirão. Os dois últimos empates deixaram o time e a torcida abatidos. No entanto, o Remo não perdeu e teve a oportunidade de conhecer melhor seus adversários. A semana será de muita conversa com o elenco, buscando passar tranquilidade e ajustar o melhor esquema tático. O treinador também precisará tentar aumentar o tempo de alguns jogadores em campo, considerando quem tem à disposição no banco. Será uma semana de diálogo.

A estrela de Márcio Fernandes

O Guarani abriu o placar, o Paysandu marcou gols com muito esforço e até com um pouco de sorte. O Guarani teve chances claras de empatar, mas a vitória foi do Papão no retorno de Márcio Fernandes. Em campo, a vontade era tanta que Nicolas chegou a defender em frente à área bicolor. O gol de empate veio com muita luta, e o empenho dos jogadores foi evidente. Quintana, em um momento, atuou como meia de ligação e fez uma grande partida. O Paysandu chegou aos 30 pontos e ainda tem muito pela frente, mas começar esse novo ciclo com uma vitória era exatamente o que precisava. Vale lembrar que Márcio Fernandes não recua o time, e o Paysandu já jogava dessa forma na competição.

Apito final

O público anunciado ontem no Mangueirão foi menor do que na primeira partida em casa contra o Botafogo. Seria o empate em São Paulo que desanimou o torcedor ou simplesmente o fato de ser um jogo no domingo à noite?

No futebol feminino, o Paysandu conquistou um título histórico contra o maior rival, também no Mangueirão. O que o Paysandu tentou por anos, muitos teriam desistido. Mas o título finalmente veio, em grande estilo e no maior templo do nosso futebol.

Todos estão fazendo contas, mas poucos acreditam nos três pontos do Remo no Rio de Janeiro no próximo sábado. Essa é a Série C, onde qualquer resultado é comum, desde que alguém entre em campo sem vontade de jogar.

Boa semana a todos!