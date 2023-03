Re-Pa não tem data definida

A Federação Paraense de Futebol não fala ainda publicamente quando Remo e Paysandu vão se enfrentar pela competição. Os motivos, as datas de duas competições, que a CBF é prioridade. No caso, a Copa do Brasil e a Copa Verde. Essa incerteza ainda tem proporcionado que as obras do Mangueirão prossigam e façam com que o estádio chegue muito mais perto dos 100% da obra terminada. Como calendário, o campeonato já começou com atraso e pelo ritmo, pode até se juntar a Série C no seu início.

Não existe, até o momento, um dano ao campeonato, ao Remo ou Paysandu em relação a não ter data, mesmo o estádio sendo trabalhado para ficar à disposição até o dia 26 de março. Agora, que essa grana da renda é algo desejado, isso não se tem dúvida.

Um papo com o Marcelo Cabo

No gramado do Baenão, quando subiu para gravar uma entrevista para ser exibida antes do jogo da Copa do Brasil, Marcelo Cabo conversou com o colunista e disse que as contratações que o Remo vier a fazer no futuro vão levar em consideração o comportamento disciplinar. Disse que não quer que o grupo de jogadores receba ninguém que não tenha o mesmo objetivo e que não vá se enquadrar às exigências da atual comissão de futebol do clube. Essa colocação do Marcelo Cabo nada mais é do que ele ouviu de muitos dentro do Baenão, quando o futebol deixou a desejar, pelo não controle disciplinar junto aos jogadores. Ou seja, Marcelo Cabo não só dá treino pelo visto. Esse é o perfil de treinador que o futebol paraense sempre precisa.

Paysandu não está agradando

Parece contraditório, mas mesmo com pontuação tranquila para classificar no Parazão e fazendo uma boa Copa Verde, as críticas ao time são inúmeras nas redes sociais. Críticas também não faltam à diretoria, por tantas notícias ruins em relação a dívidas. O Paysandu começou a monter o elenco tarde, depois da eleição presidencial, e tem tido dificuldade de encontrar jogadores dispostos a se apresentar em Belém, quando ainda disputam estaduais pelo Brasil. Com um grupo pequeno e muitas lesões provenientes de pouca preparação, o time cai de produtividade, quando se socorre dos considerados reservas ou os mais jovens da base do clube. O torcedor talvez até sofra por antecedência, pensando que para a Série C a diretoria não irá trazer os reforços necessários.

Apito final

A coluna sugere à Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), que está com uma nova direção, uma apresentação para a imprensa do que a relevante secretaria planeja para o ano esportivo e, principalmente, como o Mangueirão será utilizado.

A Seel sempre foi uma secretaria relevante para todas as modalidades, mas precisa voltar a ser notícia e, principalmente, mostrar ao estado a sua efetiva função. O Mangueirinho e o Mangueirão precisam cumprir suas funções básicas.

É inaceitável ver o ginásio Mangueirinho fechado, sem servir aos esportes de quadra, nem mesmo a própria rede pública de ensino. Se continuar assim, vai ter criança que chegará à terceira idade sem nem ter corrido em volta do ginásio público.