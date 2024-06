Quem somos nós na fila do pão do futebol?

Estamos disputando no futebol nacional, em três divisões, com Paysandu, Remo, Águia e Cametá. Somos a rebarba em todas elas e, sinceramente, sem esperança de melhora. Não mostramos mais do que esperança de que algo vá mudar. Estamos repetindo os mesmos erros, com contratações erradas, decisões equivocadas e apostas absurdas. De acordo com o tamanho do clube, é, sim, maior a frustração. Águia e Cametá não prometeram nada e pouco também são cobrados. Mas a dupla Re-Pa está devendo. Estamos nos diminuindo perante praças irrelevantes.

Não tem jogador no mercado?

Sabendo que o problema não era só treinador, o Remo trouxe seu terceiro técnico e, em 15 dias, só conseguiu trazer um dublê de reforço, que foi um lateral-direito que só faz correr. No último jogo, perdeu para os dublês que já estavam aqui. Até quando vão acreditar nesse plantel?

10 jogos na Série B

Paysandu bateu ontem (sábado, 15), seus 10 primeiros jogos na Série B. Muito longe do seu objetivo atual - não do treinador, que só quer a permanência na Série B. A diretoria falava em subir para a Série A, mas a campanha foi sofrida. O mais estranho é não mostrar insatisfação até aqui.

Ainda em casa!

Remo e Paysandu continuam massacrando seus gramados, entre treinamentos e jogos. No último domingo o Baenão ficou só lama com tanta chuva e, na segunda-feira, foi realizado treino com bola, por cima da mesma lama. Os campos no centro de treinamento parecem ter veneno.

Seria legal ver jogos de verdade!

Com a pífia campanha e pouco futebol apresentado pelos nossos clubes nas três divisões que estão disputando, seria legal que alguém trouxesse um “jogo de verdade” para retornarmos ao Mangueirão e voltar a ter festa no estádio. Pois é, nem o Mangueirão os nossos clubes usam mais.

Só dois jogadores cascudos

Vendo o Paysandu disputar a Série B, estamos assistindo que faltam jogadores mais cascudos no time. Jogadores mais experientes e com responsabilidade assumida. De um elenco numeroso, só vemos o Robinho, que só joga alguns minutos, e o Nicolas, com péssimos números em 10 jogos.