Quem é o menos ruim da dupla Re-Pa?

Jamais tive nesse espaço, ou nos meios que trato de futebol, qualquer dificuldade de apontar quem entra no clássico Re-Pa como favorito. Mesmo muitos dizendo que no clássico não existe favoritismo. Sempre aponto que quem está em melhor momento é sim o favorito, mas isso não dá a vitória antecipada. Assim é o futebol, que para se vencer um clássico, é preciso mostrar em campo. Dessa vez, pelas campanhas que as duas equipes estão fazendo, pelo grupo que montaram, pela primeira vez pintou a dificuldade de apontar alguém em melhor momento. Talvez nem seja possível dizer quem é o pior dos elencos e o que mais decepcione.

Hélio quer vencer na garganta

Desde que chegou o Hélio dos Anjos tem trabalhado a língua, para convencer seu elenco, que mesmo sem a qualidade de vida, pode correr, se entregar e buscar resultados. O fator motivacional do treinador tem contribuindo sim para a mudança de postura, principalmente internamente no clube. Agora, todos na Curuzu sabem que quem manda é o Hélio e seu plantel está blindado. Sempre como o pai que cuida das crias, Hélio fica em alerta dentro da Curuzu, para não permitir que se abra uma porta errada. Essa postura é de um profissional que respeita seu próprio nome, sua profissão e que de Curuzu ele entende muito bem.

Catalá, caiu no conceito

O encantamento de primeiro olhar, que geral teve com o treinador Catalá, aos poucos foi sendo colocado em dúvida e depois de inventar tanto na escalação e nas trocas, mesmo não tendo peças importantes para colocar em campo, deu ao Catalá a solidão de quem se recupera em um leito de críticas, interna e externamente. Falastrão dentro do vestiário, o treinador possui uma qualidade, que é o de admitir quando erra. Foi o que ele assumiu, quando disse que tem evitado lançar jogador que não está bem, para o proteger do torcedor. Ao mesmo tempo, consegue irritar, que não tem oportunidade de jogar.

Não é só para ter!

Quando o assunto é centro de treinamento, no Paysandu a pressão é para que se faça um campo, para dizer que existe CT. No Remo, claramente até o momento, só a base e o feminino, usam o espaço. No Paysandu, o presidente reapareceu dizendo que esse ano, entregará um campo e um banheiro de contêiner, para começar a usar em treinos do profissional. Remo e Paysandu sozinhos, não possuem poder de investimento para construir um espaço devido e mesmo assim, não conseguem no mercado, parceria para transformar seus espaços em um local produtivo. Não fizeram lá atrás, fazem pouco hoje e no futuro não sabemos.

Apito final.

Hoje no Mangueirão, para o bem do futebol paraense, não é necessário existir um vencedor. Quem se colocou nesse local foram exatamente os dois clubes, que entraram em campo, com a responsabilidade de não perder, para não correr risco de cair.

Uma rusga de três jogadoras com o treinador, alegando que ele privilegia umas e outras não, fez estourar um telefone sem fio na internet, em relação ao futebol feminino do Remo. Como quem acusa precisa provar, rapidamente as personagens saíram do mapa.

CBF terá até o final deste mês de julho, para apontar em que cidade e estádio, a seleção brasileira irá estrear nas Eliminatórias da Copa de 2026. Belém aguarda a confirmação, para a seleção jogar no novo Mangueirão. Aí começará a solicitação de paternidade, por ter a seleção por essas bandas.

Que seja um clássico menos ruins que os últimos, que os vândalos não prejudiquem os clubes, que a polícia fique atenta aos confrontos nas ruas e que não seja tão ruim chegar pelas vias ao estádio. Vamos testemunhar um jogo bem nervoso e decisivo.