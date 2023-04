Quartas de finais de um Parazão fraquíssimo

Sem dúvida, esse Campeonato Paraense é um dos mais fracos dos últimos anos. O time reserva do reserva do Remo bate os times do interior e o Paysandu passa pela Tuna com muita facilidade, em plena quartas de final. Se investisse só no time reserva, o Remo chegaria tranquilamente na final do campeonato. O Paysandu, por ter um elenco menor, não pode poupar muita gente, não. Que as semifinais possam trazer um pouco mais de dificuldade para a dupla Re-Pa. A Tuna todos já sabíamos que está fazendo hora extra já.

É preciso respeitar a imprensa

Estádio novo, protocolos de organização, mas quem organiza o trabalho da imprensa no Mangueirão, principalmente, não pode esquecer do quanto a imprensa impulsiona nosso futebol. Se não fosse essa torcida e a imprensa, o Mangueirão seria somente um elefante branco. Principalmente quando Remo e Paysandu decepcionam, insistindo em jogar a terceira divisão. Querer organizar não é afastar a imprensa da cobertura dos jogos, impedir que trabalhe no campo e fazer uma chamada proteção absurda dos jogadores. Esse papo de padrão não serve para a nossa cultura, não.

Aclep está de parabéns

De forma incansável e depois de muito tempo, representando corretamente a imprensa esportiva, a Associação dos Cronistas Esportivos do Pará tem sido importante para tentar explicar, para quem não sabe como a banda toca, como é que a imprensa precisa trabalhar. A Aclep foi muito importante, através do seu incansável presidente Gesiel Lopes, para ensinar aos “entendidos” qual a logística de trabalho necessária para o Mangueirão. A imprensa não quer nada demais, só quer não ser atrapalhada. Ser atrapalhada pelos clubes então, não dá!

Apito final

Mesmo vencendo seus jogos, o time reserva do Remo não consegue destacar jogador para ter a confiança do torcedor, quando levado ao time titular. Imagina em uma série C do Brasileiro.

Hoje, no Bom dia Pará da TV Liberal, o presidente Hugo, do Vila Nova, vai falar que se até quinta-feira ninguém apresentar proposta, Pablo Roberto vai ficar no Remo. O jogador não interessa para a série B.

A goleada sofrida pelo Paysandu frente ao Fluminense, no Maracanã, foi acertadamente não criticada pela imprensa e torcedores. Aí o Brunão Alves fala que respeitaram demais o Fluzão! É piada, né?