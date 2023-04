Qual é a do Márcio Fernandes?

"O que a gente não quer para a gente, não quer para os outros”. O treinador do Paysandu Márcio Fernandes disse essa e outras frases, repetindo o que já tinha dito após a vitória no Re-Pa da Copa Verde, sobre que o Marcelo Cabo, treinador do rival, precisa ser respeitado pelo torcedor, imprensa e diretoria do Remo. Um gesto muito bonito, um corporativismo justo, mas deve ser melhor enfrentar um colega de trabalho, que não consegue tirar do seu time no clássico, o que o Paysandu quando inferior ou não, o Márcio consegue. Esse pensamento do Márcio combina muito com muita gente dentro do Remo. O Cabo segue intocável!

Quem tem que reclamar é o Paysandu

Nas redes sociais, muitos torcedores do Remo reclamaram da arbitragem, que realmente não esteve à altura de um Re-Pa, mas se alguém saiu prejudicado ontem foi o Paysandu. Teve um gol anulado de forma equivocada, mesmo sendo um lance difícil. E o Remo teria que perder mais um jogador por expulsão, pela cotovelada covarde do zagueiro Diego Guerra no rosto do Bruno Alves, no segundo tempo. Esses dois erros poderiam influenciar totalmente na vitória que o Paysandu conquistou. Quem no Remo buscar o árbitro como culpado, é querer justificar a incompetência demonstrada nos últimos dois jogos. O Paysandu ganhou até do árbitro.

Um Remo totalmente descontrolado

A derrota no último Re-Pa trouxe para o Re-Pa de ontem um Remo que confundiu vontade com fúria. Um time pilhado, com jogadores brigando entre si, com a bola queimando nos pés de alguns jogadores e sem criatividade alguma. Um time escalado sem um jogador de criação que fosse do elenco desde o início de trabalho, para privilegiar um recém-contratado pelo nome. O Galdezani foi um espectador de luxo do clássico. Marcelo Cabo não consegue trazer do banco alguém que mude o jogo, só o que consegue é tornar um time apressado, com mais desorganização. Ontem o Ronald mais uma vez foi preterido, só jogando 11 minutos.

Apito final

Vinicius Leite, sempre aprontando com o seu xará, Vinicius, goleiro do Clube do Remo. Ontem foi, assim, uma mensagem, de que o Leite do Papão está de volta! Que golaço do cara.

Quem expulsou o Ícaro do jogo, ontem, não foi o árbitro. Foi o lateral esquerdo Raí, que deu dois contra-ataques. Tanto que o Ícaro claramente saiu de campo xingando o companheiro.

Seja o que Deus quiser para Remo e Paysandu na quarta-feira, contra o Corinthians em Belém e o Fluminense no Maracanã