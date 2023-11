Projeto arrojado do Paysandu

Dentro da Curuzu o projeto que está sendo montado para a disputa da Série B é de ficar entre os quatro primeiros. Mas não é um sonho, é realidade, partindo do princípio que, dessa vez, o clube se prepara para investir o valor que a competição pede, prometendo inclusive não investir em apostas. Hélio dos Anjos, com o seu conhecimento de mercado, será o capitão do projeto e conta com o entendimento da diretoria de que vai ser preciso pagar bem. O que pode fazer o torcedor acreditar é a pessoa do Hélio, tanto dentro quanto fora de campo. Para o presidente Maurício foi assim que deu certo esse ano. Foi deixando nas mãos do Hélio dos Anjos que o time subiu.

Foi o que falamos

A final da Segundinha ontem, em Canaã dos Carajás, que inclusive teve o Ministério Público no encalço da prefeita e secretários, teve a pompa que falávamos aqui ontem. O momento da premiação foi digna de uma grande competição, que todos sabemos que não foi. A FPF apresentou, inclusive, equipe de comunicação para passar nas redes sociais a realidade que todos os clubes que disputaram a competição sabem que não existiu. Agora os clubes que subiram, que se viram para virar o ano sem um centavo de incentivo pela classificação, e quem não subiu, que vive no ostracismo, com inúmeros profissionais desempregados. Até ressuscitaram o árbitro Joelson Cabeção. Futebol não é para amadores!

Virou piada!

Ouvi de pelo menos quatro atuais dirigentes bicolores que eles estão muito atentos nas eleições do Clube do Remo. Que possuem inclusive um candidato e por isso estão torcendo. Claro que em tom de piada que os mesmos se manifestam de tal forma. Até brinquei com um deles, que era para esquecer o Remo, mas tive, como resposta, que o Remo será o grande adversário do Paysandu até o mês de abril. Para não interferir nas eleições do Remo, até para a coluna não servir como conteúdo na campanha das chapas, não revelarei o nome do candidato. Só lembrando que todos aptos possuem o direito de concorrer e esse sarcasmo todo acredito até que não passe de somente uma piada mesmo.

Apito final.

Mais uma vez o futebol mostrou o quanto é apaixonante na final da Libertadores. A emoção que o futebol proporciona, em momentos tristes e felizes, é comparada com poucas coisas na vida. Que noite!

E o Pará esteve nas arquibancadas do Maracanã, com paraenses que vestiram a camisa do Fluminense, e dentro de campo, com o Ganso ganhando a sua segunda Libertadores da América. A nação pó de arroz tem seu charme.

Fernando Diniz agora pode comandar a seleção tendo um título de gabarito na carreira. Ano mágico para o treinador, que ainda terá muita dificuldade de fazer os jogadores da seleção entenderem sua forma de jogar.

O que disse o dono do Botafogo, sobre corrupção no futebol brasileiro, jogou só verdades em todo um Brasil que possui um futebol corrupto de cabo a rabo. Mas não fica só em CBF e federações não, senhor John Textor!