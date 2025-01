Primeiro “grito” do futebol paraense

A partida entre Paysandu e Tuna, que decidirá o campeão da Copa Grão Pará, ganha mais visibilidade este ano, ao colocar, pela primeira vez, em campo duas grandes equipes do futebol paraense. No caso do Paysandu, o time ainda será alternativo, já que muitos jogadores contratados não terão condições de jogo, seja por não estarem regularizados, seja por ainda não terem o tempo de treino adequado. A Tuna, em relação ao treinamento, está bem à frente do Paysandu e deverá render melhor fisicamente. Esse jogo, essa disputa, só será relevante para quem vier a perder, principalmente se o Paysandu não conquistar essa taça.

Copa São Paulo

Até o fechamento deste espaço, Tuna e Capitão Poço já haviam se despedido da Copinha, e o Carajás ainda respirava por aparelhos. Sem o Remo e o Paysandu, a Copa São Paulo foi mais uma boa experiência para as equipes paraenses, principalmente para as do interior. A Tuna já anunciou que contará com alguns dos seus valores da base na temporada, e o Capitão Poço, que vai disputar o Parazão, provavelmente fará o mesmo. As competições da temporada atual irão apontar nossos próximos representantes na competição em São Paulo, e Remo e Paysandu parecem não ter mais a soberania de antes. O Carajás mostrou muita qualidade.

Dinheiros diferentes na dupla Re-Pa

Rossi, no Paysandu, e Felipe Viseu, no Remo, são, até o momento, as contratações mais comentadas. O Paysandu tem monetizado as ações com seu jogador, com empresas patrocinando postagens nas redes sociais, e a apresentação do jogador em coletiva de imprensa não será diferente. No caso do Remo, Viseu, que chegou antes, ainda não foi apresentado e não teve aparições até o momento. São jogadores que atuam no ataque, mas com características diferentes. O que ambos têm em comum é o fato de terem os maiores salários da história do futebol paraense, em mais de cem anos. Que justifiquem em campo os esforços.

Apito final

A procura pelos ingressos para o jogo entre Flamengo e Botafogo, em Belém, no dia 2 de fevereiro, será maior que a oferta. O jogo está tão procurado que até venda de ingressos falsos já está ocorrendo na internet, embora a venda ainda não tenha sido aberta.

Está claro que o São Francisco busca o valor financeiro da FPF por não estar na Copa do Brasil. O clube santareno alega que a FPF já sabia desde março que a vaga seria do Águia, mas deixou para o STJD decidir. A FPF, por sua vez, alega que o São Francisco interpretou tudo errado.

Na sexta-feira, Márcio Fernandes afirmou na Rádio Liberal Mais que, até aquele momento, o Paysandu só havia transferido 10 atletas. Ele disse que teria que esperar o dia terminar para saber com quem poderia contar para o jogo contra a Tuna Luso. Mesmo assim, vão cobrar.

Amigos, neste domingo começa também a temporada para a equipe de esportes da Rádio Liberal Mais 98.9 FM nas coberturas dos jogos de futebol, em cadeia com a Rádio Liberal FM para todo o Estado e para o mundo através do YouTube, no Oliberal.com.