Presidente da FPF convocado!

O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, nem bem assumiu a FPF e já caiu nas graças da CBF. Convidado a estar até a última participação da seleção no Qatar, agora foi convocado para chefiar a delegação da seleção no sul-americano sub-20 na Colômbia, exatamente no período da abertura do primeiro Parazão na sua administração. Agora como questionar, se é uma convocação da CBF? Principalmente quando o presidente Ricardo começou esse relacionamento. Que a CBF não continue sendo atraente só para o presidente da FPF como sempre foi, e tente lembrar do futebol do Pará. A convocação é do Ricardo e não do Pará.

Fábio e seu último tiro no Remo

O ano de 2023 começa com a marca do último da administração do presidente Fábio Bentes no Remo. É incontestável que o clube saiu de um poço bem fundo e cheio de lama, para um clube que é possível inclusive fazer investimentos. O futebol infelizmente, mais se errou do que teve acertos e não é possível que as lições não serviram, para que nesse último ano de mandato, o Fábio vire o jogo. A subida para a Série B, que teve o rebaixamento logo em seguida, mostrou que essa realidade pode não estar tão distante, quando se separa os adultos dos meninos. Quem conversa com o presidente, ouve que ele não se permite mais errar nesse último ano e o futebol será prioridade.

Segunda tentativa do Maurício no Paysandu

O presidente Maurício. do Paysandu, ganhou uma segunda chance no clube, inclusive no seu segundo ano de mandato, começou a se livrar um pouco do amadorismo, tentando o protocolo da profissionalização. Quase no final do mandato, desistiu e preferiu dar voz aos curiosos, tirando do elenco quem o formou. O executivo Fred Gomes sucumbiu, quando muita gente que atrapalha ou atrapalhava o Paysandu, puxou o seu tapete. O presidente preferiu ficar com os seus e largou o projeto iniciado, que até o momento, lhe colocava como líder da série C e o acesso quase carimbado. Agora livre de parte dos curiosos, trouxe o Vandick que se também for bonachão, tem tudo para passar pelos mesmos fatos.

Apito Final

Remo está irredutível e só aceita conversar com a VOLT, que é sua patrocinadora, com o dinheiro que o clube alega que não vem sendo repassado, na conta do clube.

Fábio Bentes perdeu foi a grande chance de iniciar nesse último ano de mandato a marca própria. Começaria o ano no mínimo com 5 milhões de reais em vendas. Mas não criou.

Paysandu pode até não faturar o mesmo de antes, quando começou a marca própria, porém, não pega drible no mercado, repassou suas lojas e hoje, quando o lojista compra o produto, ele já paga ao clube.

Na próxima sexta feira, será apresentado o Parazão 2023 para os clubes, imprensa e claro os torcedores. Assinatura de contrato e as possíveis novidades do nosso estadual. Que seja um campeonato menos problemático.