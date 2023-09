Precisamos avançar nas melhorias para o torcedor

Na realidade, o maior teste do Mangueirão não foi o jogo da Seleção Brasileira. Esse tipo de evento não faz, ainda, parte da nossa rotina. Nossos testes foram os clássicos entre Remo e Paysandu e, principalmente, o jogo entre Paysandu e Botafogo-PB, que levou ao estádio o maior público até agora. Problemas que já víamos se somaram a outros. Quando alguns são possíveis de resolver imediatamente, outros, como a questão do acesso, precisa de muito investimento, mas é um caminho sem volta.

Chegar é um problema quando não se tem um serviço público de transporte, quando sabemos que esse serviço no dia a dia já é bem deficitário. O acesso ao estacionamento, que é pago, como passa carro um a um, principalmente pelo acesso ao portão B, para o trânsito inteiro. No último jogo do Paysandu extrapolaram o número de carros do lado B e muitos ficaram presos, precisando esperar que outros motoristas retornassem ao carro, para poder liberar quem estava preso.

Melhorias internas também

Dentro do estádio, foi flagrante que venderam mais cadeiras do que tinha disponível, causando desentendimentos que a polícia precisou intervir. Lembrando que os Bombeiros e a Seel informaram que estaria disponível o estádio para 43.034 torcedores e o público geral claramente chegou aos 50 mil no total. Outra situação bem constrangedora é o espaço de imprensa situado do lado B, no meio do torcedor. Um jogo de seleção brasileira é um público não muito comum, diferente do público de clube, que é o torcedor mais exaltado, quese acha no direito de avançar contra jornalistas que estão trabalhando, criticando ou elogiando ou até gritando gol do time adversário.

Dos assuntos descritos aqui, podemos dividir responsabilidades, passando pelo poder público, clubes, Federação e até mesmo o próprio torcedor. Acreditando sempre no melhor, até mesmo por ter sido essa a proposta do governo quando presenteou o apaixonado torcedor paraense com o maravilhoso estádio, fica aqui descrito o que de imediato precisa melhorar.

Apito final

Que a posição da imprensa até fique como está, porém o espaço não pode conter cadeiras de torcedores e muito menos camarote no mesmo espaço. Aí existe o problema do clube, que não quer deixar de vender os dois espaços também. Mas é a imprensa?

O grande problema, se é que é problema, é que a imprensa e o próprio torcedor foram acostumados a conviver com o desconforto. Com o Mangueirão novinho e bem montado, o torcedor sobe o seu grau de exigência, que também não é nada de outro mundo.

Mesmo os clubes recebendo o estádio como o locatário, não podem dar a eles o direito de mudar a chamada regra do jogo, quando recairá sobre o “dono”, que é o governo, culpas que na realidade são algo que ele não possui. É preciso arrumar isso aí!