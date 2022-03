Pera aí professor!

Márcio Fernandes disse ontem que não iria comentar o resultado de ontem, devido não ter condições técnicas pelo gramado em Castanhal. Mas o Márcio poderia muito bem dizer que a sua diretoria, deveria fazer o que fez quando suspendeu o jogo lá de Tucuruí pelo mesmo motivo. Lá pegaria de 4 também professor? O placar foi exagerado, deveria ter colocado em campo quem tivesse querendo jogar, mesmo no mangal que tinha lá. Mas, o Paysandu continua como franco favorito ao título, jogará a próxima fase toda em Belém e é bem melhor que o Tapajós.

Um novo campeonato!

O Clube do Remo não conseguiu ganhar do time reserva do Águia dentro do Baenão. Mas o time ficou em primeiro do grupo! Não é sobre isso, o torcedor anda triste com o futebol apresentado. É angustiante assistir o Remo jogar no Parazão e para piorar, não conta com o Gedoz, com o Erick Flores e agora com o Brenner. Ontem a coisa estava tão ruim, que até o Vinícius soltou a bola no gol de empate do Águia. Continuam afirmando pelo Baenão que o foco é a Série C e que contratações vão chegar e de peso. Na minha humilde opinião, o Remo pegará um perigoso Caeté e que tem o segundo melhor treinador da competição. Cuidado Leão!

Um novo campeonato

Em mata-mata, nem sempre o melhor vence o que é considerado pior. Agora todo jogo é decisão e quem errar menos vai passando até chegar na final. O Paysandu joga na quarta pela manhã 9:30 no campo da Tuna Luso contra o Tapajós e no sábado de tarde na Curuzú fará o jogo da volta. O Remo vai até Bragança pegar o Caeté na quinta de tarde 15:30 e quer que seu jogo da volta, seja segunda feira de noite no Baenão. A Tuna vai até Bragança na quarta, pega o Bragantino e vai deixar o gramado “lindo” para o Remo. Rapaz, esse campeonato paraense precisa ser estudado. O regulamento, poucos clubes sabiam como era. Coisa de louco!

Apito final

Remo jogou oito jogos no Parazão e venceu somente três jogos. O torcedor está na bronca e não confia no título. Porém, o time acabou a primeira fase como primeiro do seu grupo.

Bonamigo disse que o campeonato paraense é muito bom e de alto nível! Penso que o treinador precisa passar urgentemente no departamento médico do clube. Fala isso não Bona!

O Paysandu vai fazer os dois jogos contra o Tapajós em Belém, fugindo de viagem e isso vai ajudar para estar menos cansado para pegar o CSA, pela Copa do Brasil lá em Maceió.

Atacante Brenner vai passar por exames, para saber se terá condições de enfrentar o Caeté em Bragança. Mas, o Remo não vai precisar fazer gol em Bragança. É só não perder!

Josué Teixeira (ilustração) treinador do Caeté, Júnior Amorim no Tapajós, Robson Melo no Castanhal e Wando no Águia, brigando pelo posto de primeiro colocado do interior esse ano.

Uma boa semana!