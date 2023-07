Paysandu vai ser punido mais uma vez?

Na súmula do jogo Paysandu 0 x 2 Brusque, a súmula aponta que a torcida do Paysandu jogou pedras, copos, fez confronto entre eles mesmos e isso, para um clube que já tomou duas punições na própria competição, é enterrar qualquer apoio da arquibancada e financeiramente terrível. O mais interessante, quem os causadores de todas essas punições, são os torcedores de uma organizada somente, que é plenamente identificada, mas que possui lugar cativo dentro da Curuzú e para a justiça, ela não mais existe. Situação muito difícil, conseguindo ser pior, do que o time dentro de campo, que agora perdeu dentro de casa.

Uma invencibilidade inútil do Catalá!

Para quem pensa em classificar, a invencibilidade do Catalá no comando do Remo, só está servindo mesmo para o time não cair de divisão. Os empates dentro de casa e ontem, tirando dois pontos que poderia ter conquistado, só serve mesmo para o treinador continuar dizendo, que é importante somar ponto fora de casa. É para quem tem pontuação para classificar e não para quem não consegue chegar no G8. Apesar de ter que colocar em campo ontem em Fortaleza um time que já não trazia qualquer esperança, teve uma bola na trave e um gol absurdamente perdido pelo meia Marcelo. Até quando o Remo dará essa falsa esperança ao torcedor?

São os que mais gastam e de maior torcida

Não precisa ir para a caneta, com os olhos dá para saber que Remo e Paysandu são os times de maior torcida e os que mais investem. São os mais cobrados das arquibancadas e sem dúvida, os que mais erram e jogam dinheiro fora. Esse ano, mesmo sem a série C um pouco mais da metade já jogada, é evidente o desperdício dos clubes, com jogadores que estão entrando em campo, mas até mesmo os dirigentes sabem que não vão entregar nada. É como criar um filho, sabendo da sua incompetência em ser pai, acreditando que ele virará o jogo da vida sozinho. Estamos passando vergonha na terceira divisão do Brasil.

Apito final.

O Remo ontem jogou com menos dois jogadores! Isso mesmo, Leomar de lateral esquerdo e Marcelo de meia armador, é o mesmo que jogar com somente com 9.

O Hélio já percebeu que terá que lidar com muita pedra “doida” na Curuzú. Chamou atenção ele barrar o Bruno Alves, que ele levou para a Ponte Petra no ano passado.

O Remo deveria ter feito o que fez o Brusque contra o Paysandu, depois que percebeu que estava enfrentando um time bem ruim. Mas conseguiu ser ruim como o Floresta.

Na próxima rodada, o Paysandu joga fora de casa e o Remo dentro do Baenão. Depois teremos RexPa. Quem no RexPa vai chegar mais desesperado? A próxima rodada irá apontar.