Paysandu vai defender o melhor momento

Contra o CRB, em Belém, o Paysandu pode engatar duas vitórias, ficar mais longe da zona de rebaixamento e viver seu melhor momento na Série B. A goleada no Ituano mostrou que, mesmo correndo risco, o time manteve a linha alta e buscando sempre o gol. O Paysandu, quando levou susto, foi muito mais por mais um pênalti perdido pelo Nicolas do que outra coisa. A vitória não serviu só para somar pontos, mas para recuperar Jean Dias, Netinho e Kevyn, que marcaram os gols. As correções, principalmente defensivas, vão precisar ser feitas, já que não vai jogar com o Ituano toda rodada. Foi uma vitória maiúscula do Papão em Itu.

Nícolas parece não se importar

A Série B do atacante Nicolas, até o momento, está muito longe do que o Paysandu precisa e da que o jogador queria. Capitão do time, titular absoluto, Nicolas tem contribuído pouco com o sistema ofensivo do time. O atacante bicolor também não se esconde do jogo, tem saído muito da área para começar jogadas e ajudado na marcação na saída de bola do adversário. Só que nas penalidades, ao desperdiçar a chance crucial, o atacante tem reação, logo após, que incomoda o torcedor. Nicolas, como um experiente jogador, não pode confundir mostrar tranquilidade, passando uma imagem, ainda em campo, de quem não liga.

O Remo começou a se organizar

É incontestável que em pouco tempo o técnico Rodrigo Santana conseguiu posicionar o time em campo, fazendo com que chegue tocando na área adversária e tentando tirar o melhor de cada jogador, mesmo com muitos com pouca qualidade. Ontem, com muito Sol na cabeça, o Remo foi um time posicionado e os jogadores, que não repetem boas partidas, ainda estão ganhando chance de permanecer no time titular. Ontem o Ytalo mostrou, mais uma vez, que precisa de jogadas laterais para poder participar do jogo e colocar a bola para dentro. Para isso, o sistema de jogo tem obedecido os três zagueiros e liberado os laterais.

Apito final.

Se o Nicolas fosse o artilheiro na Série B e o cobrador de pênalti fosse o Esli Garcia, quem cobraria? Não custa nada essa oportunidade ser dada para o garoto, que já poderia ter assumido a artilharia da Série B. Mas quem manda é o homem!

Longe de ser um craque, mas o Remo parece já saber que o jovem Diogo Batista foi uma boa contratação. Jogador jovem, que mostra que já está bem ambientado no Baenão. Garoto chegou, assumiu a titularidade e não saiu mais. Que siga nesse tom!

A diretoria do Remo pediu para a Seel, na data do dia 30 de junho, para mandar seu jogo no Mangueirão. Na tabela o jogo é 1º de julho, contra o Ferroviário-CE. No documento o ano também está errado. As coisas pelo Baenão parecem estranhas demais.

O CRB tem 8 jogos e o Paysandu tem 10 jogos. Três pontos distanciam o Paysandu do adversário de amanhã na Curuzu. Uma vitória bicolor, no confronto direto, será importantíssima. Atmosfera na Curuzu vai ajudar muito o time em busca da vitória.