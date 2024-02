Paysandu relaxou e empatou

Nem os gritos à beira do campo deram, aos jogadores do Paysandu, o desejo de matar o jogo contra o lanterna do campeonato. O relaxamento nítido tirou a vitória do Paysandu na parte final do jogo e puniu o time que se apresentava. Não a atuação, mas o resultado, deu a brecha aos críticos para questionar se esse elenco está no nível de disputa da Série B. Não adianta questionar, o Paysandu será medido até o início da Série B, independente do que ganhar até lá ou as partidas boas que fizer. Poucos percebem que o time está treinando no estadual, já que quando coloca para vencer, só não venceu todas, pelos erros de finalização, mesmo tendo o artilheiro do campeonato que abusou de perder gols no Re-Pa. Ao Paysandu só vale o título!

Remo deu uma forra

Longe ainda do futebol que o torcedor quer assistir, mas com muito mais disposição, o Remo voltou a vencer dentro de casa. O Águia não foi nem sombra do time que passou na Copa do Brasil, não tendo a mesma força e mostrando o quanto é perigosa a primeira fase, quando nem sempre o melhor vence. Catalá ganhou o direito de seguir no Remo, com a promessa de levar o time até a final do Parazão e da Copa Verde. São duas missões não tão difíceis para quem investiu o que o Remo investiu, mas precisa jogar mais. O treinador tem barrado jogadores que vieram seguros que seriam titulares, mas não convenceram ninguém, muito menos o treinador. O Remo, assim como o Paysandu, está sendo medido pela Série C, uma medida que não permite atuar como tem atuado.

A Tuna é a surpresa boa!

Quem viu o início do campeonato da Tuna, afirmava que iria brigar para não cair. Um time barato, para o tamanho da tradição do clube, sem nomes de impacto, mas que possui um treinador muito interessante. Um plantel enxuto, que parece jogar o mesmo, dentro e fora de casa. A vitória contra o Remo, fez o grupo acreditar que o título é possível e deu leveza ao time, que fez a sua melhor atuação dentro de casa na goleada de ontem contra o Santa Rosa. Pena que a Tuna terminará a temporada assim que o campeonato estadual acabar, já que não está na Série D esse ano. O mundo ideal para a Tuna era buscar um ou mais investidores, para retornar a forma talentosa e brigar em campo contra quem investe mais. A Tuna está pronta para ganhar parceiros de fora.

Apito final.

O ocorrido com os jogadores do Fortaleza em Recife, quando o ônibus foi atacado por bandidos, é mais um alerta para o poder público tomar medidas contra os marginais que insistem em fazer parte do futebol. Não é caso de punição desportiva, não.

Atos de violência e covardia em Belém não ocorrem dentro do estádio. Por isso, quem precisa intervir é o poder público e a força policial. Infelizmente, em Belém, ainda fazem reuniões com uniformizadas para dizer que precisam se comportar. Inacreditável!

A possível queda do Catalá que foi transformada em fato para meia dúzia de curiosos, a quem o jornalismo chorar essa semana. Nos dias atuais, a pessoa liga uma câmera de celular e quer dar informação. Infelizmente clubes e a Federação ainda abrem as portas.