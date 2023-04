Paysandu quis mais

É muito comum vencer um Re-Pa a equipe que se entrega mais ao jogo, quem foca mais, quem está mais ferido. Já vimos isso dos dois lados. Em 2015, o cenário foi o mesmo, ou ainda pior, na Copa Verde, quando o Remo perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. Na quarta-feira, muitos duvidaram, acreditam até hoje em um Remo melhor, mas o Paysandu foi quem entrou para disputar Re-Pa. Exatamente por isso que o clássico não pode definir o futuro das duas equipes no ano. Até na arquibancada foi assim, o torcedor bicolor também jogou com o time no segundo tempo.

Uma amostra ao Remo

Se ainda não tinha jogado jogo grande, o treinador Marcelo Cabo agora sabe do que seu time é capaz. Quem reage às dificuldades e quem se entrega ao nervosismo ou à má preparação. Dois jogadores, destaques do time, não terminam os jogos. Pablo Roberto e Leonam são sempre substituídos nas partidas. Pablo claramente não tem a mesma condição física da equipe, isso já faz parte da sua carreira e o impede de, com o futebol que possui, estar na série A. Na gíria do futebol, é considerado como jogador preguiçoso. Leonam vem de muito tempo parado.

Um espaço abandonado

É triste para os desportistas de Ananindeua, assistir ao ginásio Abacatão abandonado. O município não recebeu um centavo nos últimos anos, para a conclusão do seu estádio também. Como referência esportiva no município, só a Usina da Paz, que é um projeto do Estado. Com inúmeros times de futebol pelada, no campo e no futsal, o morador de Ananindeua foi esquecido pelo município, que para o esporte é zero! O Abacatão servia até para os esportes de quadra das federações. É um município “amigo” do esporte!

Apito final

Ricardinho, com 38 anos, jogou os 90 minutos nos dois clássicos. Muitos “meninos” correram de campo cansados ou pipocando mesmo. RexPa não é para qualquer jogador mesmo.

Hoje em dia, qualquer clube que se preze mede o tamanho da vontade do seu time analisando os números monitorados, de quanto eles correram. É fácil saber quem joga só para a galera.

Federação Paraense de Futebol precisa ficar atenta aos inúmeros perus que continuam circulando no gramado e outras áreas nos dias de jogos. Para a imprensa pedem até ressonância.