Paysandu não tem pressa para contratar

Encerrando o ano com a renovação de contratos dos jogadores de interesse do atual elenco, o Paysandu necessita de menos reforços para 2025. Com o objetivo de ser mais assertivo, o clube não se considera satisfeito, mas busca acertar com atletas que possam contribuir ao longo de toda a temporada. Antes do fim da última temporada, o clube já havia identificado os jogadores interessados em permanecer e aqueles que necessitariam de uma proposta mais atrativa. Até o momento, as negociações com Esli Garcia não avançaram, e ele ainda não foi anunciado por nenhum clube. A torcida aguarda ansiosamente por um nome de peso para a temporada, algo que o clube também está buscando.

Remo vive a expectativa da virada

Com os jogadores que já estão treinando no Baenão em período de folga, o Clube do Remo espera receber, no dia 2 de janeiro, os novos contratados para exames médicos e início dos treinamentos. No entanto, os reforços que ainda não chegaram dificilmente estarão disponíveis para a estreia do estadual. Contra o São Francisco, o Remo contará com jogadores que renovaram contrato e com atletas das categorias de base. O elenco ainda está incompleto, e o clube planeja anunciar mais cinco contratações para atingir o número ideal. Um nome de destaque é esperado pela torcida, que talvez não seja apenas o de Pedro Rocha. O clima é de expectativa.

Ronaldo tentou o Pará

Com o anúncio de sua intenção de se candidatar à presidência da CBF, Ronaldo Fenômeno iniciou consultas a presidentes de federações e clubes. No Pará, porém, as portas estão fechadas, conforme declaração do presidente Ricardo Gluck Paul, que confirmou seu apoio ao atual presidente, Ednaldo Rodrigues. Ronaldo, entretanto, não tem se apresentado de mãos vazias: os bastidores indicam que ele tem oferecido propostas generosas para conquistar o apoio de dirigentes. Apesar da grande aceitação de Ronaldo junto à mídia e aos torcedores, o voto cabe exclusivamente aos eleitores do colégio eleitoral da CBF.

Apito final

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, anunciou o desafio de realizar 1.500 jogos nas categorias de base em 2025. Em 2024, a federação organizou 1.000 partidas.

A partir de 1º de janeiro, Roger Aguilera assumirá oficialmente a presidência do Paysandu, mas a cerimônia de posse está marcada apenas para o dia 20 de janeiro.

A primeira decisão da temporada será entre Tuna e Paysandu, que disputarão a Super Copa Grão-Pará no dia 12 de janeiro. Curiosamente, os dois clubes também contam com novos presidentes.

O Águia conquistou a vaga para a Copa do Brasil, mas o São Francisco já anunciou que recorrerá ao STJD. A decisão sobre a vaga já era esperada para ser resolvida na esfera jurídica, mas uma reversão do resultado é pouco provável.

Por fim, os funcionários do Paysandu não ficaram sem salário no Natal, recebendo o pagamento de novembro. Agora, aguardam a liberação do 13º salário, na expectativa de que seja pago ainda em 2024.