Paysandu não responde a ninguém

Aquilo de dizer que o conselho deliberativo do Paysandu é totalmente independente da diretoria do clube, não se sustenta e muito menos se comprova quando mais de 50 jogadores foram contratados e muitos dispensados em menos de 5 meses. Essa conta não fecha, os resultados em campo são declinantes e não dignificam a imagem do clube. Só que sem revolta e sem força aparente. São os torcedores nas redes sociais e fica parecendo que os conselheiros não são torcedores. São sim, e mais privilegiados, já que possuem papel e caneta nas mãos também. Quem conhece o Paysandu por dentro sabe muito bem que quem se manifesta e é considerado inoportuno, sofre sanções. Mas sabemos que os insatisfeitos são alguns gatos pingados.

Marquinhos Santos é ilusionista?

Após mais um tropeço em casa e jogando um futebol horrível, o treinador Marquinhos Santos resolveu apontar o dedo para a diretoria do Paysandu e foi além, disse que o Paysandu tem tudo para ser campeão da Série C. Que o time vai crescer e que a pontuação está muito próxima. Sinceramente, não é possível discordar que a pontuação está muito próxima, que podem e devem chegar contratações, mas o Paysandu é um acúmulo de erros graves. Talvez cansado de ter que dar explicações, o treinador chutou o balde, criticando o planejamento do clube e a dispensa de 19 jogadores, o que ele disse ser quase um plantel. Pior que o treinador não pode ser criticado pela sua fala, quem fala a verdade não pode ser punido. Mas no futebol, às vezes...

Remo e o fio de esperança

Começando mais uma rodada da Série C, o Remo tem um ponto a menos do que o Paysandu, muitos apontam o plantel azulino melhor, mas os números não apontam isso. Porém, com o Catalá, o time possui 65% de aproveitamento, não perdeu ainda e está jogando dentro do Baenão, que o time está em pleno crescimento. Ouvindo um jogador nos bastidores, ele disse ao colunista que confundiram Parazão com Série C e as quatro derrotas seguidas fez muita gente acordar no Baenão. O Catalá assumiu as novas contratações, mas internamente os “entendidos” continuam se intrometendo e dizendo que são os mesmos que trazem os jogadores. Fábio Bentes precisa deixar o executivo de futebol e o treinador tocarem esse futebol azulino.

Apito final.

Paysandu monitorando o José Aldo no Ituano. Se a equipe paulista ficar pelo meio da tabela na Série B, os bicolores garantem que o José Aldo poderá reforçar o Paysandu na Série C. Sem dúvida, seria um reforço e tanto para o Paysandu.

Nada de anunciarem oficialmente em que local será jogado o Re-Pa do dia 16 de julho, se na Curuzu ou no Mangueirão. Pedido na CBF não chegou de mudança da Curuzu para o Mangueirão. O mando é do Paysandu e só ele poderá pedir mudança de local.

Como não havia torcida na Curuzu no último jogo, o que os repórteres falavam à beira do campo era ouvido pelos bicolores no banco e no aquecimento. O preparador físico do Paysandu não gostou de dizerem que o time estava caindo fisicamente.

Partiu para cima de dois repórteres, com palavrões e ameaças. Talvez seja esse o desejo do “profissional” quando escuta, após cada jogo, o treinador Marquinhos Santos dizer que o time tem déficit físico e por isso alguns jogadores não são escalados.